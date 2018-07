Spelregels in voetbalseizoen 2018/2019 uitgebreid

In het seizoen 2018/2019 zal in het voetbal worden geëxperimenteerd met twee spelregels. Teamofficials kunnen gele of rode kaarten krijgen en penalty’s zullen in de ABBA-volgorde worden genomen.

Waar in het amateurvoetbal alleen met het ABBA-principe wordt geëxperimenteerd geldt dat in het betaald voetbal beide spelregels zullen worden getest.

ABBA-volgorde strafschoppen

Bij de ABBA-volgorde begint team A met een strafschop. Vervolgens is team B twee keer aan de beurt, daarna team A twee keer, etc. Als na de strafschoppen de stand nog gelijk is, gaat de reeks met een sudden death, volgens dit principe verder. De eerste keer dat de ABBA-volgorde te zien kan zijn, is in de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord op 4 augustus as.

Men gaat er vanuit dat de teams met deze volgorde een gelijkere kans krijgen op het winnen van de strafschoppenserie. De druk moet hiermee eerlijker worden verdeeld over de spelers in beide teams. Deze nieuwe volgorde zal zowel in het betaald voetbal als bij de amateurs worden toegepast.

Kaarten voor teamofficials

Komend seizoen kunnen teamofficials in het betaald voetbal een gele en rode kaart krijgen. De test met deze spelregel is bedoeld om duidelijker te communiceren naar de teamofficial, en naar het publiek. Twee keer geel geldt ook voor de officials als een rode kaart.

De experimenten zijn voorgesteld door de internationale spelregelcommissie. De KNVB wil een voortrekkersrol spelen in de innovatie van het voetbal, dus worden de spelregels komend seizoen getest in Nederland getest.

Een vierde wissel

Eerder is al geëxperimenteerd met de Video Assistant Referee (VAR). Deze is in februari al opgenomen in de spelregels van het voetbal. Ook een vierde wissel in de verlenging maakt inmiddels onderdeel uit van de officiële spelregels. In het komende seizoen kan dus in alle verlengingen, zowel in het betaald voetbal als bij de amateurs, een vierde wissel worden ingebracht.

Follow @Allesportzaken