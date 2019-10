Tienminutenregel bij hoofdletsel voetballers bepleit

De KNVB en FIFPro pleiten voor een tienminutenregel bij een hoofdblessure. Daardoor zouden artsen, bij het vermoeden van hersenletsel, meer tijd krijgen om een geblesseerde speler te testen.

De FIFPro stelt de invoering van de tienminutenregel op 23 oktober voor bij de IFAB. Dit is de spelregelcommissie van de FIFA. “Ik vlieg morgen naar Zürich om deze maatregel te bepleiten“, vertelde Vincent Gouttebarge van de FIFPro”, aan De Telegraaf.

“Artsen moeten veel testen om te beoordelen of een speler hersenletsel heeft”, stelt Gouttebarge. “Met de huidige drieminutenregel hebben artsen te weinig tijd om die testen op het veld te kunnen doen.”

Het rugby pas de tienminutenregel al toe. In die sport ligt het spel tijdelijk stil als een speler hoofdletsel heeft. Een team kan dan ook tijdelijk een wisselspeler opstellen.

“In andere sporten, zoals rugby, gaat men al zorgvuldiger om met hersenletsel. Maar het voetbal loopt wat dat betreft nog wat achter”, aldus Gouttebarge. “Het zou goed zijn voor de gezondheid van voetballers als de sport hierin meegaat. De FIFPro pleit al sinds 2013 voor een betere regel.”

Ook bondsarts Edwin Goedhart van de KNVB juicht de tienminutenregel toe. “Invoering ervan zou voor de spelers goed zijn. Niet als vervanging van de huidige drieminutenregel maar naast de huidige regel”, aldus Goedhart. “Want er zijn ook situaties waarin je wél binnen drie minuten kunt bepalen wat het beste is voor een speler.”

Het pleidooi voor een tienminutenregel volgt een dag na de publicatie van de resultaten van een onderzoek van de Glasgow University. Daaruit blijkt dat profvoetballers 3,5 keer zo veel kans hebben om later een vorm van dementie te krijgen.

