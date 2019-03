Nieuwe voetbalspelregels vanaf volgend speelseizoen

Komende voetbalseizoen gaan een aantal nieuwe voetbalspelregels gelden. Dat heeft de internationale spelregelcommissie IFAB op 2 maart jl. in het Schotse Aberdeen besloten.

Het wisselen, de handsbal, de doeltrap en aanvallers in de muur van de verdedigende partij bij een vrije trap gaan m.i.v. voetbalseizoen 2019/2020 anders verlopen.

Vier nieuwe regels

De spelregelcommissie van de IFAB bestaat uit afgevaardigden van de vier Britse landen en de FIFA. Begin maart 2018 stemde de IFAB in met de invoering van de VAR als hulpmiddel voor scheidsrechters. En sinds 2 maart 2019 is weer een viertal nieuwe regels toegevoegd.

Nieuwe regels na een handsbal

Het belangrijkste agendapunt in Aberdeen was het vaststellen van een duidelijkere definitie van een handsbal. Scheidsrechters moeten daar nu beter mee uit de voeten kunnen. De volgende wijzigingen worden ingevoerd:

• Spelers die gewisseld worden, moeten het veld bij de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn verlaten. Zij mogen niet meer, zoals nu, via de middenlijn aan de zijkant het veld af. De IFAB wil zo tijdrekken voorkomen;

• Aanvallers mogen niet meer in de muur van de tegenstander staan bij een vrije trap. Een aanvallende partij doet dit nu bijna altijd om het zicht van de doelman te belemmeren. Aanvallers moeten vanaf volgend seizoen minstens een meter van de muur verwijderd zijn;

• Bij een handsbal in een aanvallende situatie doet het er niet mee toe wat de intentie van een speler is. Hands is dus altijd hands. Een speler die bijvoorbeeld de bal met de hand raakt en daarna scoort, of via een handsbal een aanval opzet waaruit wordt gescoord, wordt afgefloten.

Een scheidsrechters beoordeelde tot nu toe nog of er opzet in het spel was. Maar opzet of geen opzet is vanaf volgend seizoen dus niet meer van belang;

• Een ontvanger is niet meer verplicht om de bal bij een doeltrap pas buiten het eigen 16-meter gebied aan te raken. De doelman mag een medespeler voortaan dus ook binnen het eigen strafschopgebied aanspelen.

