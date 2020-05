Kleine spelregelwijziging en je kunt weer honkballen

Op 12 mei gaan de 200 leden van de Oosterhout Twins weer trainen. En de honkballers willen, na een spelregelwijziging, ook weer wedstrijden gaan spelen. Maar het kabinet heeft besloten dat clubs tot 1 september niet in competitieverband mogen sporten.

“Honkbal is een zomersport maar het seizoen starten op 1 september? Dat zou betekenen dat er ruim anderhalf jaar geen wedstrijden zijn”, stelt Twins secretaris Hjalmar van Zalingen.

Kleine spelregelwijziging

Van Zalingen denkt dat honkbalclubs na een kleine spelregelwijziging gewoon wedstrijden zouden kunnen spelen. “Want honkbal is in principe geen contactsport. Alleen op de honken komen de spelers van beide teams even bij elkaar in de buurt. En alleen als de verdedigende partij iemand moet uittikken door hem aan te raken.”

Volgens Van Zalingen is dit eenvoudig op te lossen. “Je kunt bij alle honken op 1,5 meter afstand een tweede plaat neerleggen. Je kunt dan aftikken door niet een speler aan te raken maar de tweede plaat.”

Brandbrief naar NOC*NSF

Het Nederlandse honkbal, softbal maar ook de cricketbond zitten in hetzelfde schuitje. Daarom stuurden zij een brandbrief naar NOC*NSF in de hoop deze zomer toch competitie te kunnen spelen. De clubs vrezen ledenverlies als deze zomersporten te lang stil komen te liggen. De Oosterhout Twins willen na de spelregelwijziging graag weer aan de slag.

Om de knikkers gaat het niet meer

Van Zalingen hoopt op toestemming van het kabinet om competitiewedstrijden toch te mogen spelen. “Maar ik begrijp ook de beperkingen wel in deze coronatijd. Om de knikkers gaat het niet meer, maar elke speler wil wel heel graag het veld in. Het jaar 2020 is sowieso al een seizoen met veel onzekerheden en uitdagingen.”

