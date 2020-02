Engelse voetbalbond wil koppen door kinderen verbieden

De Engelse voetbalbond FA wil niet meer dat kinderen bij het voetballen koppen. Met een verbod op het koppen door kinderen zou de kans op hersenletsel moeten afnemen.

Ook de Schotse voetbalbond zou een kopverbod voor kinderen overwegen, zo schrijft The Telegraph op 24 februari.

Onderzoek naar koppen door kinderen

In 2019 is op verzoek van de FA en spelersvakbond PFA onderzoek gedaan naar de gevolgen van koppen. Uit de resultaten bleek dat voetballers een grotere dan gemiddelde kans hebben op hersenletsel.

Ook de kans op Alzheimer en dementie zou voor voetballers groter zijn. Een oorzaak daarvoor leverde het onderzoek niet op. Maar het vaak koppen van de bal lijkt in elk geval één van de oorzaken te zijn.

Redenen voor een verhoogd risico

“Het is noodzakelijk dat we nu alles doen om te begrijpen wat de redenen zijn voor dit verhoogde risico. Wij moeten ook bekijken wat we er aan kunnen doen om toekomstige generaties voetballers beter te beschermen.” Dit stelde dr. Charlotte Cowie, hoofdarts van de FA.

Bij de eerstkomende vergadering van de spelregelcommissie IFAB, komend weekeinde, staat het onderwerp ‘koppen’ ook op de agenda.

KNVB ziet geen reden voor ingrijpen

Het onderwerp koppen is in Nederland in 2018 ook al eens op de agenda gezet. De KNVB liet toen weten de relatie tussen het koppen en hersenletsel te willen onderzoeken. Uiteindelijk zag de bond geen reden om in te grijpen.

In andere landen grepen voetbalbonden wel in. België heeft voor de jeugdwedstrijden de ingooi afgeschaft. De bal werd namelijk vaak met het hoofd opgevangen. En de VS heeft zelfs een totaal kopverbod voor kinderen ingesteld.

“Een verbod zou te grote gevolgen hebben voor het spel”, zegt Vincent Gouttebarge. Hij is verantwoordelijk voor de gezondheid van voetballers namens de spelersvakbond FIFPro. “Fysiek vraagt het spel dan om andere kwaliteiten en kleinere spelers krijgen meer voordeel.”

