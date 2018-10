Superspeler inzetten bij meer sporten dan korfbal?

Speelplezier en succes zijn belangrijke motivatoren in de sportkeuze van kinderen. Een kind maakt vaak al op de basisschool een keuze voor de sport waar het het meest plezier aan beleeft.

Het KNKV heeft er met een superspeler iets op gevonden om al te grote verschillen in de eindstand tegen te gaan. Door de inzet van zo’n ‘joker’ wordt het speelplezier veel groter .

Monsterscores

Het KNKV heeft, op basis van de input van de clubs, gewerkt aan 4Korfbal. Dit is jeugdkorfbal dat speciaal is ontwikkeld om de sport laagdrempeliger en aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Daarnaast is het spel sneller te begrijpen voor de ouders.

Maar vooral bij de jeugd kwamen nogal eens monsterscores voor. Kinderen moeten natuurlijk leren omgaan met winst en verlies maar het KNKV vond dat dit ook best kon zonder extreme eindstanden. En daarom werd de superspeler geïntroduceerd.

Superspeler

Hoe heeft het KNKV dat precies geregeld? Bij een achterstand van 3 punten tijdens een wedstrijd, mag het team dat achter staat een superspeler inzetten. Een soort tijdelijke ‘joker’ waardoor voor dit team een overtal ontstaat.

Maar zodra de achterstand weer maar 2 doelpunten bedraagt, moet de superspeler er weer uit. Door de inzet van de superspeler wordt een korfbalwedstrijd voor de jeugd wat evenwichtiger. Kinderen komen wel met winst of verlies van het veld maar zonder een extreme uitslag.

Meer plezier, meer uitdaging

Grote verschillen in de eindstand komen niet alleen voor bij korfbal. Zou het daarom niet een goed idee zijn om zo’n tijdelijke joker bij de jongste jeugd van andere sporten in te zetten?

Lourens Smids, trainer bij vv Excelsior ’31, toont zich op Twitter voorstander: “De inzet van een superspeler gaat grote verschillen in de eindstand tegen. Een zwakkere ploeg houdt meer plezier in de sport en de sterkere ploeg wordt meer uitgedaagd.”

