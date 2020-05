De spelers van HC Tilburg doen water bij de wijn

HC Tilburg verwacht in 2020 op ruim een ton verlies uit te komen. Begin april kondigde de club al aan de betalingen aan coaches op te schorten. Maar nu doen ook de spelers financieel water bij de wijn.

Voorzitter Rob Kluyt vond het niet moeilijk om de gesprekken te voeren. “Het is niet uit wanbeleid maar vanwege ontwikkelingen in de wereld. Wij waren er daarom dus vrij snel uit.”

“Iedereen doet in deze tijd wat water bij de wijn. Door de coronacrisis loopt HC Tilburg zo’n 300.000 euro baromzet mis. Daardoor lijdt de club een verlies van 100 à 200.000 euro”, zo geeft Kluyt aan.

“Op een bepaald moment maakte de KNHB bekend het seizoen per direct te beëindigen. Wij zijn toen direct met de spelers om de tafel gaan zitten. Wij hebben de huidige situatie besproken en overlegd hoe wij het seizoen financieel konden afronden.”

Hoe ziet die financiële compensatie er uit? “Iemand met een auto van de club, kan daar gewoon in blijven rijden. En een speler uit het buitenland kan gewoon naar de winkel om zijn eten te kopen. Met de spelers die spelen voor een korting op de contributie en een onkostenvergoeding, ben je natuurlijk snel klaar.”

Voor komend seizoen verwacht Kluyt zo’n beetje op de zelfde voet verder te kunnen. De begroting zal wat kleiner zijn dan de 2 miljoen euro van dit seizoen. Eind juni is de begroting definitief vastgesteld. “HC Tilburg heeft een flexibele organisatie en wij kunnen makkelijk opschalen zodra het weer goed gaat.”

