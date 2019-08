Speelkalender voetbalprofs dwingt tot meer rust

Profvoetballers moeten aan het einde van het seizoen verplicht vier weken vrij krijgen en in de winterstop twee weken. Dat beveelt de spelersvakbond FIFPro aan. De bond waarschuwt al langer tegen een overvolle speelkalender.

FIFPro bestudeerde het schema van 500 profs. Hieruit bleek dat zij steeds meer wedstrijden moeten spelen en steeds minder tijd krijgen om daarvan te herstellen.

Speelkalender raakt overvol

“Uit het onderzoek blijkt de grote invloed van de speelkalender op de gezondheid van de spelers. De spelers lopen door de druk een groter risico op blessures”, stelt Theo van Seggelen, secretaris van de FIFPro.

Son Heung-min, aanvaller bij Tottenham Hotspur, spande het afgelopen seizoen de kroon. Hij speelde maar liefst 78 wedstrijden en moest daarvoor meer dan 110.000 kilometers reizen.

Aparte vermelding

Ook Lasse Schöne van Ajax krijgt van de FIFPro een aparte vermelding. De Deen had in 2018 minder dan twee weken vakantie tussen het WK en de eerste training in Amsterdam.

De Braziliaanse doelman Alisson Becker van Liverpool speelde 72 wedstrijden en reisde daarvoor 80.000 kilometer. En dat zonder ook maar een dag vrij in de winter. Datzelfde gold voor zijn teamgenoot Sadio Mané.

Vijf dagen rust

De FIFPro doet nog een belangrijke aanbeveling. Clubs moeten vaker voorkomen dat hun spelers minder dan vijf dagen rust hebben tussen twee duels. De bond neemt Ivan Rakitic van FC Barcelona als voorbeeld. De Kroaat speelde de meeste van zijn 68 wedstrijden zonder de vijf dagen rust tussen twee duels.

“Omdat de speelkalender zo overvol is, vragen de clubs steeds vaker hun spelers tot het uiterste te gaan. En vaak terwijl zij niet goed uitgerust zijn. Dit betekent ook dat zij dus niet op hun best kunnen presteren. Zij hebben in de zomer en de winter hun tijd nodig om weer tot rust te komen. Zowel lichamelijk als geestelijk”, zo besluit Van Seggelen.

Follow @Allesportzaken