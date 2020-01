Helmondia en MULO in een geleidelijk fusieproces

Over een paar maanden fuseren Sportclub Helmondia en rksv MULO tot sv De Braak. De twee clubvoorzitters zien kansen en uitdagingen maar denken samen veel sterker te staan.

Helmondia en MULO zijn beide meer dan honderd jaar oud en van oudsher aartsrivalen. Maar zij liepen tegen dezelfde problemen aan. Een verouderde accommodatie, te weinig vrijwilligers en minder leden.

Een eerste fusiepoging mislukte, maar dat had niets te maken met de inhoud van het plan. De belangrijkste les van die poging was de leden stap voor stap mee te nemen.

Begin 2019 vonden de clubs elkaar alsnog. Het perspectief van een nieuw onderkomen op een sportcampus gaf de doorslag. Na de komende zomer is er op De Braak dus nog maar één amateurvoetbalclub met zo’n 1.200 leden.

“Je hebt schaalgrootte nodig want samen sta je sterker”, zegt Vos. “En ook de nabijheid van een school, een praktijk voor fysiotherapie en andere organisaties biedt kansen.”

Vorig seizoen gingen de jeugdafdelingen van de twee clubs al samen. Inmiddels staan bij de gezamenlijke jeugdopleiding honderd kinderen op de wachtlijst.

Er kwam een stichting voor het veldbeheer met mensen van beide clubs. En soms programmeerden wij duels van de een wel eens op een veld van de ander. En in plaats van na een wedstrijd de eigen kantine op te zoeken, dronken spelers iets bij de buren. Alles op basis van gelijkwaardigheid.

De twee senioren selecties gingen in 2019 samen op trainingskamp. Zij vormden één groep en komen dit seizoen uit onder de naam MULO/Helmondia. “Het mag van de KNVB pas sv De Braak heten nadat wij formeel gefuseerd zijn,” legt Vos uit.

Inmiddels is op De Braak de bouw gestart van het Dr. Knippenbergcollege. Het multifunctionele stadion volgt later. Sv De Braak krijgt geen probleem, stellen de twee voorzitter. “Wij weten wat wij nodig hebben en daar houden wij aan vast”, zo besluit Van Stiphout.

Follow @Allesportzaken