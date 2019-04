Social media voor clubs: doe het goed of doe het niet

“Waarom is er zaterdag niet getwitterd terwijl er juist zoveel te doen was op het sportpark? En waarom is het laatste bericht op Facebook de aankondiging van de ledenvergadering van vorige maand?”

“Ja, hoe kan dat?” Het is even stil in de bestuurskamer. “Nou, omdat Pieter op vakantie is en hij de enige is die iets doet met social media. En hij heeft een nieuwe baan hè.”

Herkenbaar voor clubbestuurders

Zo’n situatie is voor veel clubbestuurders helaas heel herkenbaar. “En de buren hebben een Facebookpagina, een Twitteraccount en zelfs Instagram. Wij moeten dat ook handjes en voetjes geven, jongens! Maar hoe doen wij dat nu goed?”

Wie doet de social media

Dus deed het bestuur op de clubsite een oproep voor iemand die de social media ‘wilde gaan doen’. Daarop kwamen maar liefst vier reacties. Jammer dat er al meteen één iemand afhaakte vanwege tijdsgebrek.

Een ander kwam er na een paar Facebook berichten achter dat het toch eigenlijk niets voor hem was. Toen bleven er nog twee aanmelders over. De één ging twitteren, de ander deed de Facebookpagina. Maar geen reacties op een oproep om verslagen, nieuws en filmpjes aan te leveren.

Er mist vaak een gedachte

De reden waarom het gros van de sportclubs met dit probleem worstelt is simpel. Er mist een gedachte achter het gebruik van social media. En dat terwijl het zo belangrijk is want het gratis reclame voor de club. Misschien wordt iemand daardoor namelijk wel lid of sponsor van de vereniging.

Of media pikken de club eruit omdat je zo nieuwswaardig en benaderbaar bent. En wat te denken van het delen van social media berichten. Altijd goed voor de bekendheid van de club.

Doe het goed of doe het niet

Maar pak het als clubbestuur goed aan en laat je vooraf adviseren over het gebruik van social media. Want doe het goed, of doe het niet. Drie nuttige adviezen:

1 Zorg dat je genoeg geschikte leden hebt om sociale media echt goed doen;

2 Benader hen persoonlijk en leg uit wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn;

3 Richt je eerst op één social mediakanaal en zorg dat dat helemaal staat. Een goed begin is de opmaat naar meer.

Kennis en kunde

Ga niet zomaar iets doen maar zoek iemand die weet waar en hoe je moet beginnen. Er zijn in Nederland een aantal goeie social media bureau’s die de do’s en don’t kennen. Want elke club zoekt uiteindelijk het antwoord op de vraag “wie communiceert wat, waarop en hoe op social media?”

