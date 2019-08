Let op met plaatsing van afbeeldingen op de clubsite

De mogelijkheden voor sportclubs om afbeeldingen te maken of te gebruiken zijn groot. Maar daarmee is het ook steeds belangrijker om de wet- en regelgeving op dit gebied in acht te nemen.

Het maar klakkeloos plaatsen van afbeeldingen op de clubsite en sociale media kan nare gevolgen hebben.

Toestemming

De ervaring leert dat het verkeerde gebruik van afbeeldingen soms problemen oplevert. Dat kan gebeuren zodra de club die publiceert zonder toestemming van de maker of eigenaar. Het is nu eenmaal niet toegestaan om iets zonder toestemming van de maker te publiceren of kopiëren.

Het auteursrecht op afbeeldingen ligt altijd bij de maker. Het is ook altijd zijn of haar recht om werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. Een club moet dus goed rekening houden met het portretrecht en de privacy van degenen op een foto. Hij of zij kan bezwaar maken tegen het gebruik van een portret.

Afbeeldingen verwijderen

Als de club iets zonder toestemming publiceert, dan kan de maker van een afbeelding direct verwijdering van de plaatsing eisen. De maker kan dan bovendien een schadevergoeding eisen. Bijvoorbeeld van een voetbalclub die een foto op de clubsite heeft geplaatst.

Ga dus omzichtig om met werk dat auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Plaats ook geen foto’s met personen die een reden kunnen hebben om daar bezwaar tegen te maken.

Oplossingen

Een club kan gebruik willen maken van afbeeldingen, bijvoorbeeld voor een artikel of een post op social media. Gebruik dan alleen beeld waarvan het zeker is dat de ‘eigenaar’ dat goed vindt.

Bijvoorbeeld voor de foto’s van de clubfotograaf of een video die je zelf hebt opgenomen. Wellicht wil de fotograaf van een lokale krant wel foto’s delen voor de online kanalen van de club. De auteur van een beeld en een eventueel opgenomen persoon moet het dus altijd eens zijn met publicatie.

Follow @Allesportzaken