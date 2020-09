Situatie ook bij sportkantine VVC ’68 zorgwekkend

De kantineomzetten van sportclubs in de regio zijn als gevolg van corona fors gedaald. Ook VVC ’68 heeft daar last van. “Maar we blijven positief”, zegt voorzitter Wimko van Okkenburg.

In Bergen op Zoom praten de voetbalclubs met sportwethouder Barry Jacobs . Van Okkenburg wil er graag samen met de gemeente uitkomen want de situatie is zorgwekkend.

Rijk gerekend

“Het niet doorgaan van de Markiezencup hakte er bij ons in”, zegt Van Okkenburg. “Wij waren dit jaar aan de beurt om het voorbereidingstoernooi van de Bergse voetbalclubs te organiseren.

Penningmeester Rein Meesters rekende zich al rijk. Avond aan avond actie op het sportpark en steeds volle kantine. Wat artiesten en een DJ, het zou gegarandeerd kassa hebben betekend.

Nul inkomsten voor VVC

Maar door de corona geen knaller, nul inkomsten en verstrekkende financiële gevolgen. “Het toernooi had ons een spaarpotje voor de komende drie jaar opgeleverd.”

In de kantine met 36 krukken geldt de 1,5 meter maatregel. “Zitten is verplicht maar handhaven is lastig. Je vertrouwt vooral op het gezonde verstand van de mensen. Maar na vier biertjes hebben sommige mensen moeite met de maatregelen. Onze angst is dat er dan onverwacht een boa binnenstapt.”

Uitstel van huurbetaling

De club gaat ook een beroep doen op de TASO-regeling om het omzetverlies van 20 procent of meer te compenseren. Het Rijk kwam ook VVC bij de uitbraak al met 4.000 euro tegemoet. “Zeer welkom natuurlijk, maar een druppel op een gloeiende plaat”, stelt Van Okkenburg.

VVC kreeg voor Q2 van de gemeente uitstel van betaling voor de huur. Maar het is nog niet duidelijk of Bergen op Zoom die volledig gaat kwijtschelden. Wellicht zoekt de club ook contact met Clubbier voor een forse besparing op de inkoop van tapbier.

Geen pijn voor de leden

De leden van VVC hoeven niet onder de financiële perikelen te lijden. Een contributieverhoging van 10 euro per jaar is met zeker een jaar uitgesteld. “De leden hebben maanden contributie betaald zonder te kunnen sporten. Ik ben blij met hun trouw in deze moeilijke tijden, er zijn vrijwel geen leden afgehaakt”, aldus Van Okkenburg.

