Shot Zeist overweegt uitbreiding aanbod met padel

Haalt tennisvereniging Shot Zeist volgend jaar padel in huis? Volgens voorzitter Simone Sars heeft het park van Shot in ieder geval de ruimte. “Maar het is nog geen gelopen race.”

Sars heeft vanaf november 2017 voor Shot Zeist een nieuwe koers uitgezet waardoor het de vereniging nu voor de wind gaat. Het ledenaantal groeit en tikt inmiddels de duizend aan.

Wel of niet padel

“Wij zijn nu anderhalf jaar en 200 nieuwe leden verder. Het bestuur wil nu onderzoeken of de club met padel moet uitbreiden”, vertelt Sars. Uit een enquête blijkt dat 85% van de leden padel op de club wel ziet zitten.

“Zo’n 15% procent is minder positief uit angst dat er door padel tennisvoorzieningen zouden verdwijnen. Maar dat is natuurlijk beslist niet zo”, vertelt Sars.

Behoud clubcultuur Shot Zeist

Sars heeft onlangs nog met een vertegenwoordiger van de KNLTB gesproken. En dat ging alleen maar over de cultuur binnen de vereniging. “Die moet je behouden als je padel introduceert want padel moet niet een clubje binnen de vereniging worden.”

Daarom ben ik er ook geen voorstander van om bijvoorbeeld de contributie aan te passen. Je moet leden die geen padel willen spelen niet het gevoel geven dat zij voor iets betalen waarvan zij geen gebruik maken.”

Clubhuis het hele jaar open

Binnen Shot werkt een speciale commissie nu een plan uit. “Maar de leden hebben altijd het laatste woord”, stelt Sars. “Shot Zeist heeft genoeg ruimte op het park maar als zij geen padel willen, dan komt het er ook niet. Maar het zou mooi zijn als Shot het hele jaar door het clubhuis open zou kunnen houden.”

Tv Bosch en Duin kijkt ook al naar de introductie van padel. “Maar het is geen wedstrijd wie als eerste padel aanbiedt. Er moet draagvlak zijn. Je moet het niet introduceren om het maar aan te kunnen bieden. Daarom is er nu voor leden van Shot Zeist en voor niet leden een voorinschrijving gestart”, zo besluit Sars.

