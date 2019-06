Selectie van spelers vraagt om een nieuwe aanpak

Bij veel voetbalverenigingen leidt de selectie van de jeugdteams tot een hoop gedoe. Kinderen worden in een lager team ingedeeld of mogen niet meer met hun vriendjes voetballen. “Die selectie is echt een traumatisch ding”, stelde een moeder langs de lijn.

Bij AIK Stockholm in Zweden wordt de selectie heel anders aangepakt. Het jeugdvoetbal is bij de club gebaseerd op het VN verdrag inzake de rechten van het kind .

Onbelemmerd spelplezier

Jorg van der Breggen van de KNVB bezocht de club voor het project ‘Gelijke kansen’. Hij onderzoekt de gevolgen van vroege selectie bij de pupillen. Van der Breggen: “AIK houdt een groep zo lang als het kan bij elkaar. Hierbij staan vriendschap, onbelemmerd spelplezier in voetbal en geluk voorop.”

Alternatieve modellen

Wij weten al lang dat voetbaltalent even grillig kan verlopen als een spannende wedstrijd. Niet voor het veertiende jaar kun je echt iets zinvols zeggen over de kwaliteiten van een speler. Bovendien is nog nooit bewezen dat de huidige selectiewijze het beste uit ieder kind haalt.

Daarom publiceert Van der Breggen op 18 juni as. de eerste alternatieve modellen. “In het project staat het gelijkheidsbeginsel centraal. Maar de verschillen in niveau tussen jeugdspelers worden wel gerespecteerd. Zij moeten met maximaal plezier hun potentie kunnen benutten.”

Een hecht team

Sommige kinderen wil ontspannen voetballen met vriendinnen. Dat vraagt een heel andere benadering dan meiden en jongens die het gras opvreten voor de overwinning. Maar beide spelerstypen hebben natuurlijk evenveel recht op een goede en gevarieerde training.

Evenals meer talentvolle leeftijdsgenoten willen kids alles uit een training halen. Maar zij zitten misschien helemaal niet op die derde trainingsavond te wachten. Het blijft dus de kunst om de groepen zo samen te stellen dat de kracht er vanaf straalt en er geen zichtbare zwakke schakels meer bestaan. Een hecht team.

Follow @Allesportzaken