Twijfel over het nut van selectie van jonge kinderen

Jonge voetballers en hockeyers ontwikkelen hun talenten waarschijnlijk beter als zij, zonder selectie, tot rond hun twaalfde jaar allemaal evenveel aandacht krijgen.

De traditie wil dat clubs 6- of 7-jarigen al in een selectie stoppen. De betere spelertjes gaan dan naar een team met de beste coaches, de sterkste tegenstanders en de meeste training.

Vroegrijpers

Wetenschappers én opleiders vragen zich steeds vaker af je door vroege selectie niet allerlei talent laat liggen. Talent is namelijk heel moeilijk te voorspellen omdat kinderen ontwikkelen zich fysiek en geestelijk heel divers ontwikkelen. Er zijn ‘vroegrijpers’ en kinderen die juist relatief laat hun groeipiek krijgen.

“Zo dreigt een selffulfilling prophecy”, stelt specialist voetbalontwikkeling Jorg van der Breggen van de KNVB. “Geselecteerde kids maken de grootste stappen in hun ontwikkeling omdat zij op het hoogste niveau trainen en spelen.

De recreatieve spelers krijgen niet altijd de kans om toch aan te haken. In zowel het voetbal als het hockey gaan veel kinderen uit deze laatste categorie, ruim voor hun 18de iets anders doen.

Gelijke kansen jeugdvoetbal

De KNVB heeft vier grotere amateurclubs gevraagd om mee te doen aan het project ‘Gelijke kansen jeugdvoetbal‘. De bond wil weten wat er gebeurt als kinderen ongeacht hun niveau oefenen onder leiding van gediplomeerde trainers en met een gelijk aantal trainingsuren.

De KNVB investeert in de ondersteuning en de kosten van de opleidingen. “Hopelijk kunnen andere clubs vervolgens profiteren van de inzichten die dit oplevert”, zegt Van der Breggen.

Benjamin Sietsma van Be Quick 1887: “We kunnen nu nog niet bewijzen dat dit werkt. Maar het is wel helder dat de huidige aanpak niet werkt. Uit het geboortemaand-effect blijkt wel dat wij talent missen. Selectieteams zitten vol kinderen uit de eerste helft van het kalenderjaar. Die zijn doorgaans iets verder in hun ontwikkeling.”

Stress

Bij de Maastrichtse Hockey Club (MHC) spelen vrijwel alle kinderen tot 12 jaar wél hun wedstrijden in teams met goede en minder goede spelers. “Selecties brengen best veel stress met zich mee”, weet bestuurslid en coach Patrick Maas.

“En die stress wil je zoveel mogelijk bij kinderen in de basisschoolleeftijd weghouden. Vanaf het 13de jaar gaan prestaties bij ons een grotere rol spelen. De kinderen kunnen dan ook beter met druk omgaan.”

Bij de kinderen is motivatie heel belangrijk is. Als iedereen zijn best doet, hebben de betere spelers minder moeite met verschillen dan wanneer sommigen de kantjes er vanaf lopen. Daar gaan we meer op letten bij de teamindeling”, besluit Maas.

