SDC Putten maakt zich zorgen om veiligheid spelers

In juni 2017 leken zij er een beetje uit te zijn, SDC Putten en de gemeente. Maar in maart 2019 liep het toch weer spaak. Het begint nu echt gênant te worden want de twee partijen ruziën maar door.

Putten verstrekt SDC geen subsidie meer voor groot onderhoud. De club zegt daarvoor geen geld te hebben en het bestuur is bang dat iemand zijn of haar enkels gaat breken.

Kalende velden

Achteraan het SDC-complex loopt veldbeheerder Peter Gerritsen over één van de kalende velden. Iedere maandag herstelt hij samen met 30 vrijwilligers de ‘schade’ van het weekend. En de rest van de week lopen er 8 man rond om de velden in conditie te houden.

Voorzitter Albert de Bruin legt uit wat er aan de hand is. “Wij kregen elk jaar 26.000 euro van de gemeente om de velden bij te houden. Daarvoor liet de club twee keer per jaar de velden verticuteren en de drainage doorspoelen. Maar dat geld krijgen wij nu niet meer en dit onderhoud is te specialistisch om door vrijwilligers te laten doen.”

“Wij hebben geprobeerd om in overleg de korting op de subsidie terug te draaien. Dat lukte niet dus moesten wij uiteindelijk een bodemprocedure aanspannen. Wanneer de rechtbank die in behandeling neemt is nog niet duidelijk. Naast minder subsidie voor onderhoud krijgen wij nu ook minder subsidie voor onze leden.”

Weeffout

De Bruin: “De gemeente wil sportclubs graag maatschappelijke taken op zich laten nemen. Clubs kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen of een evenement te organiseren. Kleine clubs krijgen daarvoor eenzelfde bijdrage als een grote club zoals SDC Putten met 1.240 leden. Die ongelijkheid is wat ons betreft echt een weeffout.”

“Het zou het makkelijkste zijn om meer geld voor onderhoud op te halen door de contributie te verhogen. Maar dat willen wij niet, wij willen betaalbaar en een breedtesportclub blijven”, aldus De Bruin. Omroep Gelderland heeft het gemeentebestuur van Putten om een reactie gevraagd. Maar de sportwethouder nam onlangs ontslag dus een reactie bleef uit.

