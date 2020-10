VoetbalTV vecht met AP over duiding privacybeleid

De AP wil dat VoetbalTV aan voetballers eerst toestemming vraagt voor opname van trainingen wedstrijden. Maar het bedrijf vindt zijn werkwijze gerechtvaardigd en niet in strijd met het privacybeleid.

VoetbalTV legt een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens voor aan de rechter. Achter de botsing met de AP zit een principieel meningsverschil over de uitleg van de wet.

Niet strijdig met privacybeleid

VoetbalTV is het oneens met de uitleg die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan het privacybeleid. Het videoplatform meent het recht te hebben om vanuit commercieel oogmerk, amateurwedstrijden op te nemen en uit te zenden.

Maar de AP vindt dat zuivere commercie nooit een rechtvaardiging kan opleveren voor het verzamelen van beelden. En dus voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat bleek op 12 oktober toen het bedrijf en de AP elkaar in de rechtbank troffen.

Opnames stopgezet

VoetbalTV kreeg de afgelopen zomer van de AP een boete gekregen van 575.000 euro. Sinds de boete heeft VoetbalTV de opnames stopgezet. Het bedrijf is sinds begin september failliet en eist dat de rechtbank de boete intrekt. Het bedrijf wil ook zijn activiteiten hervatten.

Er was vanaf de start in 2018 discussie over het initiatief. VoetbalTV zond beelden van amateurvoetballers uit zonder toestemming van de spelers. Beelden van volwassenen maar ook van jongeren vanaf dertien jaar. “Een kwetsbare groep als het om privacy gaat”, vindt de AP.

Principieel verschil van mening

VoetbalTV en AP hebben een principieel verschil van mening. De AP wil dat VoetbalTV eerst toestemming vraagt aan de spelers. Maar het bedrijf vindt het verzamelen van de data een gerechtvaardigd belang. De AP vindt dat puur commerciële motieven nooit een gerechtvaardigd belang kunnen opleveren.

De AP vindt dat het bedrijf eerst toestemming of een overeenkomst nodig heeft. De rechter zal over zes weken uitspraak doen. Hij overweegt echter om prejudiciële vragen te stellen aan een hogere rechtelijke instantie. In dat geval gaat een uitspraak veel langer duren.

Follow @Allesportzaken