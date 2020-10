HZOD Emmen is excessief spelersgedrag helemaal zat

Scheidsrechtersvereniging HZOD in Emmen is klaar met excessief spelersgedrag. De vereniging roept de leden op om hier harder tegen op te treden. Bij de leden van de HZOD viel deze week een brief over dit onderwerp op de mat.

“Wij willen dat onze scheidsrechters strenger optreden tegen excessen”, zegt HZOD-voorzitter Theo Hein. “Wij verduidelijken het begrip ‘exces’ en geven aan wat al dan niet toelaatbaar is.”

Geen onvoorwaardelijk respect meer

“De tijden van onvoorwaardelijk respect voor de arbiter liggen al lang achter ons. Dat ondervindt het korps van HZOD wekelijks”, stelt Hein. “De sfeer op en rondom de voetbalvelden is de afgelopen jaren sterk veranderd. De scheidsrechters hebben zich door de jaren heen vaak moeten aanpassen. Het spel doet meer en meer een beroep op hun mentale weerbaarheid en incasseringsvermogen.”

Onzuiver beeld over excessief spelersgedrag

Ondanks het beleid van de KNVB is de veiligheid voor arbiters niet toegenomen. De gebruikte cijfers van de excessen tonen volgens de voorzitter alleen het topje van de ijsberg. “Die cijfers geven geen zuiver beeld want het probleem is veel groter.”

“Arbiters melden veel excessen namelijk niet of merken een exces onterecht als zodanig aan. Veel scheidsrechters bedekken ze bovendien met de mantel der liefde voor de sport. En dat is funest voor een structurele aanpak van het probleem”, zo stelt Hein.

Hogere strafmaat

De huidige ontwikkelingen op de velden hebben volgens Hein grote gevolgen. “Het wordt daarom echt tijd dat de scheidsrechters zichzelf in bescherming nemen. Zij moeten consequenter optreden en er moet ook een hogere strafmaat volgen. Staak een wedstrijd bijvoorbeeld definitief zodra een speler je:

– schopt of slaat;

– bespuwt;

– duwt of je op een andere manier ten val brengt of

– je bedreigt.

“In reactie daarop kun je affluiten, het veld aflopen en de wedstrijd niet tijdelijk maar definitief staken. Ongeacht de stand én de resterende speeltijd”

Follow @Allesportzaken