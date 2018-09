HZOD geeft clubarbitrage vv Raptim Coevorden boost

Dankzij de nauwe samenwerking met scheidsrechtersvereniging HZOD, is vv Raptim in Coevorden weer zes gecertificeerde scheidsrechters rijker.

In de kantine van vv Raptim ontvingen op 19 september jl., zes cursisten het scheidsrechterscertificaat uit handen van voorzitter Theo Hein van HZOD.

Meer scheidsrechters

Het aantal nieuwe leden bij vv Raptim neemt snel toe, met name bij de jeugd. De club heeft dus steeds meer gekwalificeerde scheidsrechters nodig om alle wedstrijden te kunnen bezetten.

Docent Edgar Voortman van de scheidsrechtersclub HZOD, bracht de cursisten tijdens drie lesavonden een groot aantal fijne kneepjes van de voetbalarbitrage bij. Voorzitter Hein is tevreden over de nieuwe maatwerkcursus die nu bij vv Raptim is gegeven.

Meer zelfvertrouwen

Hij noemt met name het bijbrengen van spelregelkennis, het volgen en positie kiezen in het veld, de wijze van communicatie en de procedure rond het wisselen van spelers.

“De opzet van onze cursus is er vooral op gericht om arbiters met meer zelfvertrouwen hun wedstrijden te laten leiden. Dat werkt motiverend en zal uiteindelijk ook het plezier in de wedstrijden voor de spelers vergroten”, stelt Hein.

Blij met nieuwe lichting

Namens de scheidsrechterscommissie van vv Raptim overhandigde Cor Hoogenberg alle cursisten een scheidsrechterstenue. Bestuurslid jeugdzaken Bert Nijenbanning is blij met de nieuwe lichting arbiters.

“Raptim is een bloeiende vereniging en dat merken wij vooral bij de jeugd. Om alle wedstrijden te kunnen befluiten, hebben wij steeds meer goede arbiters nodig”, zo besluit Nijenbanning. “Die krijgen wij nu via HZOD binnen.”

Follow @Allesportzaken