Moest de scheidsrechter niet even wat uitleg geven?

Na 30 minuten spelen had de arbiter bij Maaskantse Boys vs. Hedel er genoeg van. In een duel beschadigde de wenkbrauw van Hedel-aanvoerder Roy Netten. Daarop staakte de arbiter de wedstrijd zonder enige uitleg.

Een arbiter staakt van het ene moment op het andere de wedstrijd en gaat douchen. De clubs kregen geen uitleg en wachten nu maar een bericht van de KNVB af.

Scheids was al douchen

“Ik snap er niks van, wij zieden niets eens iets tegen hem. Maar hij had er ineens genoeg van” zei Hedel-coach Wilco van Houtum. “Toen de gemoederen wat bedaard waren vroeg ik aan de voorzitter waar de scheidsrechter was. Die vertelde mij dat hij al aan het douchen was. Dat zijn wij toen ook maar gaan doen.”

Hij kwam in de kleedkamer nog wel even de pasjes controleren. Van Houtum zei dat hij dat redelijk apart vond omdat dit voor de wedstrijd moet gebeuren. Daarop besloot hij helemaal dat het genoeg was en verliet het sportcomplex.

Teveel commentaar

Het staken van de wedstrijd verbaasde Trainer Maurizio Atzeni van de Maaskantse Boys ook. “De scheidsrechter vond al dat er veel commentaar op zijn leiding was. De druppel was kennelijk een wat ongelukkig duel waarbij iemand de wenkbrauw van een speler van Hedel raakte.”

De bloeding zag er best heftig uit en de geraakte speler had hierna fors commentaar op de scheidsrechter. Die besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. “Wij stelden nog een afkoelingsperiode voor, maar de scheids gingen douchen en vertrok zonder uitleg”, aldus Atzeni.

Geen uitleg, geen inzage

Hij vraagt zich ook af wat arbiter Verberne als reden voor de staking op het wedstrijdformulier heeft genoteerd. “Maar dat gaat digitaal en daar heb ik geen inzage in. Wij wachten dus maar bericht met uitleg van de bond af. Ik verwacht dat wij de resterende minuten nog een keer uitspelen en verder niks. Het was een fel maar verder sportief duel.”

Follow @Allesportzaken