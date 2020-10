Sc Botlek hekelt afvalbergen gemeente bij sportcomplex

Als je bij sc Botlek komt, gaat het eerste gesprek al een tijdje niet meer over voetbal. Bezoekers van de club klagen al tijden steen en been over de bergen afval naast de ingang van het sportpark.

Sc Botlek levert parkeerruimte in vanwege de bergen afval naast het park. De club krijgt daarover veel klachten en de gemeente Nissewaard hult zich in stilzwijgen.

Gemeente doet niets

Voorzitter Marco van Putten heeft geen idee waarom. “De gemeente heeft oud asfalt op de parkeerplaats bij de toegang tot het sportpark gestort. Daar liggen al grote hopen rottend gras. En de veegwagens van de gemeente lossen er hun ladingen pal voor de toegang van het sportpark.”

“Dat gebeurt al jaren. Daar is nu een grote hoop takken bijgekomen na de storm van eind augustus. Die takken liggen voor het hek waar de gastank staat. Dus als de leverancier die komt vullen kan hij er niet bij. We klagen al jaren over het afval maar de gemeente Nissewaard doet er niets aan.”

Meer parkeerdruk elders

“Die hopen afval schelen ons zo’n 25 parkeerplekken en dat verhoogt de parkeerdruk elders weer. Vorige week moest er een ambulance het park op. Die kon maar met veel moeite langs de geparkeerde auto’s om de draai naar het sportpark te nemen. Mensen spreken ons er steeds op aan maar wij kunnen er niets aan doen. En klagen bij de gemeente heeft geen effect”, zo stelt Van Putten. “Het heeft onze aandacht, zegt de gemeente. Maar er gebeurt verder niets.”

Sc Botlek lijkt wel een stadswerf

Van Putten wil nu echt dat de gemeente een keer in actie komt. “Het lijkt hier wel een stadswerf waar iedereen alles maar mag storten. Wij snappen ook niet waarom de gemeente onze klachten niet serieus neemt. Het sc Botlek bestuur werkt altijd goed met de gemeente samen. Wij stelden onze accommodatie open toen clubs door de corona elders minder konden sporten. Laten wij dit probleem nou snel samen de wereld uit helpen.”

Follow @Allesportzaken