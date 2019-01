Sc Bolsward wil op het dak van de Aldi gaan voetballen

Als het aan sc Bolsward ligt speelt de club in de toekomst op het dak van een supermarkt. De club presenteerde daarvoor een plan “want sc Bolsward zit aan alle kanten klem”, zegt voorzitter Arno Wip.

Sc Bolsward is in 2013 ontstaan door een fusie van CAB, RES en Bolswardia. Maar behalve modernisering van de kantine is aan het sportcomplex weinig gedaan.

Veld bovenop de Aldi

“Het sanitair is niet meer van deze tijd en wij gebruiken nu zeven gebouwen die zwaar verouderd zijn. Spelers moeten van hot naar her om van de kleedkamer op het veld te komen”, stelt Wip. “Dat moet anders.”

De club wil graag één multifunctioneel gebouw met andere sportclubs. Naar deze opzet is al onderzoek gedaan en daaruit is het gepresenteerde plan voortgekomen. “De Aldi is geïnteresseerd in onze plannen.”

“Zij willen meer vierkante meters en willen best verhuizen. Het idee is om een voetbalveld bovenop de supermarkt aan te leggen, met daaronder parkeervoorzieningen. Zoals bovenop de IKEA Utrecht.”

“Extra parkeerplaatsen zijn niet overbodig want het is ’s zaterdags chaotisch op en rond het complex. Het is een wonder dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd”, stelt Wip.

Tijd van praten is voorbij

Het gaat dus om meer dan alleen een nieuwe accommodatie voor sc Bolsward. “Het gaat om een de hele herontwikkeling van het gebied. Wij hebben ambtenaren en raadsleden in december 2018 al bijgepraat en zij reageerden enthousiast.”

Het project zou zo’n tien miljoen euro gaan kosten waarvan er al zeven miljoen zijn gedekt, stelt Wip. “Ik ben er van overtuigd dat wij de resterende drie miljoen bij elkaar krijgen. Er wordt al jaren over herinrichting gesproken en nu is het tijd om door te pakken. Wij moeten dit niet laten versloffen.”

“De tijd van praten is voor ons nu echt voorbij. We hebben de afgelopen vijf jaar nog geen winst uit de fusie kunnen halen. Wij zijn de grootste voetbalclub van Bolsward, in bijna ieder gezin in Bolsward is wel iemand lid van onze vereniging.”

Follow @Allesportzaken