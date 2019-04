Leg het sanctiebeleid van de sportclub altijd goed vast

Er zijn heel wat sportclubs met te weinig vrijwilligers om bardiensten te draaien of wedstrijden te fluiten. En bij veel clubs zijn bardiensten verplicht voor de leden of de ouders van jeugdleden.

Clubleden of ouders hebben niet altijd zin om hun vrije dag op te geven voor de sportclub. Dan is het goed om het sanctiebeleid duidelijk vastgelegd te hebben.

Extra bijdrage

Sommige clubs vragen als compensatie een extra financiële bijdrage als leden hun vrijwilligersdiensten niet willen doen. Clubs geven ook wel korting op de contributie aan degenen die wel hun diensten draaien.

Die leden krijgen dan een zogenoemde loyaliteitsbonus. Sportclubs hebben natuurlijk alle vrijheid om hun sanctiebeleid naar eigen goeddunken in te richten. Maar het is wel van belang om dat goed te regelen.

Sanctiebeleid in het huishoudelijk reglement

Een club kan leden geen sancties opleggen als daarover niets in het huishoudelijk reglement of de statuten is vastgelegd. Het advies van Ramon van Lieshout, jurist bij DAS, is om dit sanctiebeleid vast te leggen in het huishoudelijk reglement.

“Het huishoudelijk reglement is makkelijker aan te passen aan de ontwikkelingen dan de statuten. Clubs moeten een wijziging van de statuten namelijk in een notariële akte laten vastleggen. En iedere wijziging hiervan kost de club dus geld”, zo stelt Van Lieshout.

Vast aanspreekpunt

“Een sportclub doet er goed aan om een vast iemand te hebben die het werk van de vrijwilligers coördineert. De leden en ouders hoeven dan niet vervanging te gaan regelen als er iemand op het laatste moment afzegt. Dat bevordert de bezetting en voorkomt ook dat er ineens geen barpersoneel. Bovendien is het fijn dat er wel altijd een scheidsrechter op het veld staat”, aldus Van Lieshout.

