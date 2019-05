Zeven clubs werken samen aan behoud van de jeugd

Op sportpark De Oirsprong in Schinnen werken zeven sportclubs samen. De clubs willen letterlijk en figuurlijk de hekken tussen de clubs weghalen voor een gevarieerd sportaanbod voor de jeugd.

Na de zomervakantie willen de clubs op De Oirsprong een breed sportaanbod voor jeugd van 6 tot 9 jaar verzorgen.

Spelenderwijs kennismaken

Hans Erkens van stichting De Oirsprong wil kinderen spelenderwijs laten kennismaken met zoveel mogelijk sporten. “Bij clubs die maar eenzijdig hun sport aanbieden, haken kinderen eerder af.”

Op het park zijn twee omnisportverenigingen, een volleybal-, handbal-, tennis- en voetbalclub gevestigd. Samen bieden de clubs maar liefst 35 sporten aan.

Laat jeugd alles proberen

“Kinderen die voor één sport kiezen als zij wat ouder zijn, vallen minder snel uit. Ze kiezen dan een sport die bij hen past nadat ze van alles hebben geprobeerd. Een brede ontwikkeling is de basis voor een leven lang sporten.

De hekken tussen de complexen moeten daarom letterlijk en figuurlijk worden weggehaald. De zeven clubs zijn daar nu van overtuigd.

Voorbereiding en ondersteuning

Erkens: “Iedere vereniging wil meer leden. Maar bij bijna elke club staat zowel het ledental als het kader onder druk. Wij willen daarom ons park samen toekomstbestendig maken.”

“Wij willen als stichting voor voorbereiding en ondersteuning zoals voor de ledenadministratie zorgen. “Alleen het kernproces van de sporten ligt dan nog bij de clubs.”

Eén abonnement

De Oirsprong start na de zomervakantie dus met een breed sportaanbod voor kinderen tussen 6 en 9 jaar. “Willen graag een abonnementsvorm waarbij de clubs voor de trainingen gebruik maken van alle faciliteiten”, zo besluit Erkens.

Het kan voor clubs een uitkomst zijn om samen te gaan werken met andere verenigingen in de buurt. Zij kunnen daarvoor de verenigingsadviseur van hun sportbond benaderen. Hij of zij kan dan samen met de clubs in kaart brengen welke samenwerking mogelijk zou kunnen zijn.

