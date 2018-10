Eerste Sportmatchbeurs in de Amerena in Amersfoort

In de gloednieuwe Amerena in Amersfoort vindt op 26 november de eerste Sportmatchbeurs plaats. Het moet voor bedrijven en sportclubs dé ontmoetingsplek worden om voordelig kennis, handen, tijd en middelen te ruilen.

Tijdens de Sportmatchbeurs in Amersfoort moet duidelijk worden wat sportclubs en het bedrijfsleven, naast sponsoring en reclameborden, nog meer v oor elkaar kunnen betekenen .

Mensen in beweging

Deze Sportmatchbeurs wordt in Amersfoort voor het eerst gehouden. “Het doel is om mensen zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te krijgen”, stelt Joost Bos van de Amersfoortse Sportfederatie (ASF).

Samen met de gemeente Amersfoort en SRO zijn zij de initiatiefnemers van de beurs. Wij hopen met de Sportmatchbeurs een netwerk van sportieve partners te bouwen.”

Velden of een sportclinic

“Het is goed om te zien welke wensen sportverenigingen hebben”, vertelt Suzanne Wierenga, intermediair bij Matchpoint. “Sportclubs vragen bijvoorbeeld om kennis op financieel, juridisch en/of communicatievlak.”

Daar stelt een club dan een mooie tegenprestatie tegenover zoals het beschikbaar stellen van velden of het clubhuis. Of het aanbieden van een sportclinic voor een bedrijf en alle medewerkers.”

Ook Martijn Delahaye van AFAS Software zal op de Sportmatchbeurs staan. Centraal in hun aanbod staat de Swim Experience, een voorbeeld van een samenwerking tussen sport, bedrijfsleven, gemeente en onderwijs. Delahaye deelt graag zijn kennis via een inspiratiesessie op het kantoor in Leusden.

Meerdere partijen

Extra bijzonder zijn de matches tussen meerdere partijen. Zo wil Newasco haar medewerkers een sportieve middag aanbieden dus is het bedrijf op zoek naar een sportvereniging waar zij die kunnen organiseren. Maar het bedrijf wil ook mensen met een beperking uitnodigen die in zijn voor een sportief uitje.

Bedrijven, sportclubs en maatschappelijke organisaties kunnen zich nog online aanmelden. Deelnemen kost niets en matches mogen binnen nu en een jaar uitgevoerd worden. De Sportmatchbeurs in de Amerena duurt van 14:30 tot 18:00 uur.

Follow @Allesportzaken