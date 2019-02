SciSports helpt KNVB aan eerlijkere competitie-indeling

De KNVB en SciSports gaan samenwerken. De bewerkte gegevens van het digitale wedstrijdformulier (DWF), moeten de competities in het amateurvoetbal eerlijker en spannender gaan maken.

In de ‘eQuality Index’ van SciSports wordt informatie van het DWF opgenomen. Het bedrijf gebruikt deze informatie om de kwaliteit van teams in kaart te brengen voor een beter indeling.

SciSports zorgt voor een betere indeling

De twee partijen gebruiken de eerste versie van de ‘eQuality index’ al in het huidige en het komende voetbalseizoen. Deze index wordt pas vanaf het seizoen 2020/2021 ingezet bij de indeling van alle amateurcompetities.

De KNVB en SciSports denken dat competities hierdoor eerlijker kunnen worden ingedeeld. “Uit KNVB-onderzoek is gebleken dat meer gelijkwaardige competities bijdragen aan meer spelplezier voor de KNVB-leden”, vertelt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee.

Meer plezier

“SciSports heeft laten zien wat er mogelijk is met de eQuality Index. Het bedrijf heeft de ervaring om complexe technische problemen in de voetbalwereld op te lossen. Hiermee kunnen wij in het amateurvoetbal echt een kwaliteitsslag maken”, stelt Van der Zee.

“SciSports wil gegevens zoals de kwaliteit van elk team en iedere speler ter wereld in kaart brengen”, stelt SciSports oprichter Giels Brouwer. “Met de eQuality index leveren wij dus graag een waardevolle bijdrage aan de amateurcompetities in Nederland.”

Aantrekkelijk voetbalaanbod

De samenwerking met SciSports is onderdeel van het programma ‘Aantrekkelijk voetbalaanbod’ van de KNVB. Naast het meer gelijkwaardig maken van de competities, werkt de voetbalbond ook aan andere ontwikkelingen die de competities verbeteren.

Zo kijkt de KNVB ook al naar het aanpassen van de competitie-opzet. Maar de bond kijkt ook naar de momenten waarop teams spelen en het optimaliseren van de reisafstanden tussen de clubs. De KNVB wil er met deze verbeteringen met name voor zorgen dat voetballers nog meer plezier beleven aan hun sport.

