MHC Maarn kreeg hockeyers uit Zambia op bezoek

De meisjes en jongens B-teams van MHC Maarn heetten onlangs twee teams uit Zambia welkom op de club. Zij speelden tegen jongens en meiden van de International School uit de hoofdstad Lusaka.

“Bij ons wordt niet in clubverband gesport, zoals hier in Nederland. Je sport via school en begint om drie maanden met een andere sport”, vertelt de begeleider van de Zambianen.

Onder de indruk

Op hockeygebied zijn de teams van MHC Maarn de bezoekende teams de baas. De bezoekers waren onder de indruk van de fysieke inspanning die voor de jeugd hier normaal is. “Fietsen naar school kennen wij niet en hier doen de kinderen daarnaast ook nog eens andere sporten.”

MHC Maarn mixteam

Het jongens B-team was veel beter maar liet de Zambianen ook een paar doelpunten scoren. De meisjes hebben de spelers van beide teams voor de tweede helft van de wedstrijd gemixt. Daardoor ontstonden twee gelijkwaardige teams.

Spelen in de warmte is voor Nederlanders een dingetje maar dat bleek geen punt voor de Afrikaanse gasten. “Wij zijn wel moe vanwege drukke programma van de afgelopen weken. Met hockeywedstrijden, clinics en bezoeken in Nederland en Antwerpen”, vertelde de begeleider van de groep.

Leuk idee

Het was de eerste keer dat een buitenlands jeugdteam MHC Maarn bezocht. “Ik zag de mail van de KNHB binnenkomen en vond het al direct een leuk idee”, stelt bestuurslid Nanette Schoenmakers. “Na overleg heeft het bestuur daarom ‘ja’ gezegd. Wij moesten alleen wat aanpassen aan hun programma.”

“Hun gewoontes bleken wat anders dan de onze, zij wilden hier bijvoorbeeld graag douchen. Dat doen onze eigen spelers nooit in het clubhuis. En het tijdschema was nogal strak omdat zij aansluitend naar het toernooi om de Champions Trophy gingen. Maar met een lunch en zelf gebakken taarten voor een feestelijk tintje, werd het bezoek heel gezellig afgesloten.”

