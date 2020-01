Samenwerking AllUnited en Nederland Sport

De stichting Nederland Sport en AllUnited in Noordwijk (ontwikkelaar van ledenadministratie software) gaan samenwerken. De twee partijen hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend.

“Wij ontwikkelen dagelijks producten en uitbreidingen. Wij merken dat steeds meer clubs en bonden de toegevoegde waarde van onze oplossingen zien.”

Koppeling van systemen

Door krachten te bundelen ontstaat er een wereld aan mogelijkheden. Hierbij staat de sporter centraal en moeten de kosten voor hen omlaag kunnen. Nederland Sport koppelt hiervoor haar diensten aan de software-oplossingen van AllUnited Noordwijk.

De sporter centraal

Na een zorgvuldige selectie heeft Nederland Sport voor AllUnited gekozen. Met dit bedrijf wil Nederland Sport het concept ‘de sporter centraal’ ontwikkelen. “AllUnited biedt al een groot deel van de functionaliteit die wij zoeken en hun software is al toonaangevend”. Dit stelt Hendrik Koppe, manager van Nederland Sport.

Ambitie realiseren

Peter van Veen, de voorzitter van de stichting Nederland Sport, is enthousiast over de keuze. “Met AllUnited kunnen wij onze ambitie in de komende jaren realiseren. Via deze samenwerking kunnen wij echt dè Shared Service Organisatie voor de sportbonden worden.”

Meer toegevoegde waarde

William van Rijn, directeur van AllUnited, is ook blij met de samenwerking. “Wij ontwikkelen dagelijks, en in huis, slimme product-verbeteringen en uitbreidingen. Wij zien dat steeds meer clubs en bonden overtuigd raken van de toegevoegde waarde van onze oplossingen.”

“Deze samenwerking past volledig in onze visie op de toekomst waarin de sporter centraal komt te staan. En daar profiteren natuurlijk met name de sportbonden van.”

