Ondernemende sportaanbieders richten platform op

Ruim vijf miljoen Nederlanders sporten via een sportonderneming. Maar sportbeleidsmakers denken vaak nog vanuit de traditionele sportkolom clublid / vereniging / sportbond. Daarom is in september 2019 het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) opgericht.

Het POS is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties die zo’n 3.400 sportaanbieders vertegenwoordigen. Bij de leden werken bijna 50.000 mensen en sporten jaarlijks vijf miljoen sporters. Hun gezamenlijke omzet bedraagt bijna vier miljard euro. Bij het POS zijn de volgende organisaties aangesloten:

– Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG);

– Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS);

– Vereniging van Buitensport Ondernemingen (VeBON);

– Sportfondsen Nederland;

– de HISWA en NL Actief

Het POS wil een plaats krijgen aan de tafel van de politiek. Daarnaast is een meerwaarde van de POS dat de leden hun kennis en ervaringen gaan delen. Om die reden hoeven de aangesloten leden niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

In 2018 is door het ministerie van VWS, de gemeenten en de bonden een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat meer mensen gaan sporten. Maar ook moeten de accommodaties vaker bezocht gaan worden en de topsport blijven bestaan.

Het akkoord richt zich echter met name op de clubs. Maar het POS wil er voor zorgen dat de beleidsmakers de rol van de ondernemende sportaanbieders niet vergeten.

