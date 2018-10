Sportkoepel Groningen komt opnieuw in het geweer

De Sportkoepel Groningen, die opkomt voor de belangen van 70 sportverenigingen, wil een verkiezingsdebat over de betaalbaarheid van de sport in de stad Groningen.

De Sportkoepel Groningen heeft alle lokale partijen in de stad Groningen, uitgenodigd voor een verkiezingsdebat op 25 oktober as. bij vv DIO.

Sportkoepel Groningen

De Sportkoepel Groningen is sinds 2014 een verbond van sportclubs dat inmiddels al ruim 17.000 sportende Stadjers vertegenwoordigt. Een groepje clubbestuurders sloeg toen de handen ineen om gezamenlijk subsidieverlaging aan te vechten. Maar nu komt de koepel opnieuw in het geweer.

Krappe beurs

“Wij stellen als samenleving dat wij sport zo belangrijk vinden. Ontspanning, leren omgaan met winst en verlies, motorische ontwikkeling, presteren in een team, gezond leven, noem het maar op”, stelt voorzitter Bram Reudink. “En de lokale politiek kijkt steeds naar de clubs om haar rol op te pakken.”

“Maar een gezin met drie sportende kinderen, waarvan de ouders ook sporten, is jaarlijks meer dan 1.000 euro aan contributie kwijt. Probeer dat als gezin met een krappe beurs elk jaar opnieuw maar op te brengen.”

Steeds lastiger

Sportclubs willen niets liever dan hun taak zo goed mogelijk uitvoeren. “Maar het wordt voor de leden wel steeds lastiger. Wij worstelen met druk op vrijwilligers, teruglopende inkomsten, hogere tarieven en een tekort aan accommodaties.”

“Daarom wil de Sportkoepel Groningen graag in gesprek met de politieke partijen om te bekijken hoe deze uitdagingen kunnen worden getackeld.”

Meer jeugd

Reudink wil dat o.a. de betaalbaarheid van sport en meer accommodaties thema’s worden in de verkiezingsstrijd. “Wij merken dat er onder de jeugd minder animo is voor sport dus wij willen ons gaan inzetten om hen weer aan het sporten te krijgen.”

“Een paar weken geleden vond er in Groningen ook al een verkiezingsdebat over sport plaats. “Maar het ging toen niet of nauwelijks over de clubs. Daarom zijn alle lokale partijen uitgenodigd voor een debat op 25 oktober as. bij vv DIO. Wij hebben al acht toezeggingen binnen.”

