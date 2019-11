Scheidsrechter traint mee voor een beter begrip

Meetrainen, een partijtje fluiten en samen lunchen. Scheidsrechter Erik Lambrechts kreeg bij Antwerp FC de primeur en woonde als eerste in een project een clubtraining bij. Wij lazen even mee met dit idee van onze zuiderburen.

Scheidsrechters gaan in Belgie meetrainen met de Pro League clubs. Spelers, trainers en de scheidsrechters kunnen hierdoor elkaars wereld wat beter leren begrijpen.

Voor een beter begrip

In mei stelde David Elleray, scheidsrechtersbaas en consultant van de KBVB, zijn masterplan voor. Hij wil het niveau van de Belgische arbitrage graag verhogen. Het is zijn idee om dat te doen via meer trainingssessies, een nauwgezette monitoring en een betere begeleiding.

Een van de puntjes was om scheidsrechters ook eens naar een profclub te sturen. Dan kunnen zij daar met een training meedoen. Dat project is in november officieel gestart met Erik Lambrechts die op 13 november op bezoek ging bij Antwerp FC.

Als het in de clubplanning past, nemen de komende maanden ook de andere elite arbiters aan trainingen van eersteklassers deel.

Positieve ervaringen scheidsrechter Layec

Het idee komt van Bertrand Layec, technisch directeur van het Referee Department. Als topref in de Franse Ligue 1 had hij positieve ervaringen met deze werkwijze. Samen met de Pro League is vervolgens beslist om het project ook in België toe te passen.

“De spelers, trainers en de scheidsrechters moeten elkaars wereld beter gaan begrijpen”, zegt Frank De Bleeckere. Hij is de adjunct van Layec. “De club bepaalt zelf hoe zij de training indeelt en de scheidsrechter moeten gewoon zichzelf kunnen zijn.”

Ideaal VAR moment

In de praktijk doen de scheidsrechters ook mee aan de fysieke oefeningen. Zij fluiten een onderling wedstrijdje en daarna lunchen zij samen. Zo krijgt een speler een inkijkje in de manier waarop een arbiter traint en werkt.

Maar het is voor de refs ook interessant om te weten hoe de spelers trainen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Het is natuurlijk een ideaal moment om bijvoorbeeld een toelichting te geven op de VAR.”

