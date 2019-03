Dirk Kuyt Foundation en KNZB verlengen samenwerking

De Dirk Kuyt Foundation en de KNZB hebben hun samenwerking verlengd tot 2021. De stichting van Dirk Kuyt bevordert sinds 2005 sport en bewegen voor mensen met een beperking.

De Dirk Kuyt Foundation en de KNZB hebben hun samenwerking verlengd tot 2021. De zwembond organiseert en bevordert o.a. waterbasketbal en G-waterpolo.

Waterbasketbal

Voor mensen met een beperking organiseert de KNZB onder meer een waterbasketbal-competitie, een kruising van waterpolo en korfbal. De zwembond organiseert ook een NK waterbasketbal en samen met de Dirk Kuyt Foundation de Kampioenendag voor zowel waterbasketbal als G-waterpolo.

Dezelfde kansen

Dirk Kuyt: ”Onze stichting spant zich al sinds 2005 in om de aangepaste sport te ontwikkelen. Ik vind dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen om te sporten als mensen zonder beperking. Het is mooi om te zien dat steeds meer zwemclubs ook waterbasketbal of G-waterpolo aanbieden. Wij zijn er trots op dat wij hieraan kunnen bijdragen.”

Aschwin Lankwarden, algemeen directeur bij de KNZB: ”Wij zijn er heel blij mee dat de samenwerking is verlengd. Wij zijn de stichting van Dirk Kuyt zeer dankbaar voor de mogelijkheden die de zwembond krijgt om mensen met een beperking te stimuleren om te gaan sporten.”

Alle aangepaste sporten

De Dirk Kuyt Foundation richt zich overigens op alle aangepaste sporten. Van G-voetbal tot zeilen en van rolstoeltennis tot biljarten voor mensen met Parkinson. “Sporten heeft namelijk niet alleen een lichamelijke functie, maar speelt ook een belangrijke rol bij de sociale integratie”, stelt Kuyt.

De stichting van Dirk Kuyt ondersteunt en organiseert in Nederland al zo’n 150 sportevenementen. Dit doet de stichting samen met sportbonden, verenigingen en vrijwilligers. Via deze projecten worden mensen met een beperking onvergetelijke sportmomenten bezorgd.

