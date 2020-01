BeNeLiga akkoord lijkt nu op hoofdlijnen rond

De komst van de BeNeLiga lijkt sinds 23 januari weer een stap dichterbij. De grote Nederlandse en Belgische clubs kwamen op die datum, na overleg in Eindhoven, tot een Beneliga akkoord op hoofdlijnen.

Contract van FOX Sports

In een persbericht meldden de clubs dat zij het over de belangrijkste punten eens zijn. De BeNeLiga, die uit tien Nederlandse en acht Belgische clubs moet gaan bestaan, start op zijn vroegst in 2025. Tot die zomer loopt namelijk nog een contract van FOX Sports met de Eredivisie.

Deloitte bracht na een groot onderzoek een positief advies uit over een samenwerking van de twee competities. Volgens het bedrijf is er sprake van meerdere financiële en sportieve mogelijkheden. Die kunnen bovendien doorsijpelen naar de landelijke divisies die zonder topclubs verder moeten.

Concurrentie BeNeLiga en topcompetities

De plannen voor een BeNeLiga gaan uit van een competitie met 18 clubs. Ook zal er een promotie- en degradatieregeling komen naar de lokale competities. Met de BeNeLiga willen de clubs concurreren met de vijf topcompetities van Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.

De clubs gaan dit voorlopige Beneliga akkoord nu samen met de KNVB, KBVB en Eredivisie CV uitwerken. Er komt ook een onderzoek onder supporters om van hen te weten te komen hoe zij over de bevindingen van Deloitte denken.

