Begeleiding Drentse sportclubs bij verduurzaming

SportDrenthe en SportStroom gaan samen de Drentse sportclubs bewust maken van de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Op 4 april jl. werd in Hoogeveen door Hans de Lang van SportDrenthe en Robert den Ouden van SportStroom , een overeenkomst tot samenwerking ondertekend.

Behoefte aan begeleiding

Robert den Ouden, CEO van SportStroom: “Ik ben blij met deze samenwerking want energie is één van de grootste kostenposten van Drentse sportclubs. En zij hebben behoefte aan begeleiding bij het verduurzamen van hun accommodatie. Clubs die daarop structureel kunnen besparen, worden daardoor een stuk toekomst bestendiger.”

Schepje er bovenop

“SportStroom werkt al jaren met SportDrenthe samen en vanaf 4 april doen er nog een schepje boven op. Wat mij betreft helpen wij alle Drentse clubs zo snel mogelijk van het gas af en halveren wij hun energieverbruik. SportStroom levert aan hen de expertise op bouwkundig, financieel en technisch gebied.”

Belangrijke thema’s voor Drentse sportclubs

Hans de Lang, directeur van SportDrenthe: “Wij zijn al zo’n 50 jaar actief met het behartigen van de belangen van Drentse sportverenigingen. En energie en duurzaamheid worden steeds belangrijkere thema’s.

Een voorbeeld is het project ‘Drenthe Sport Duurzaam‘. Via dit project werden Drentse sportclubs daadwerkelijk geholpen bij het investeren in energiebesparende maatregelen. De hulp van SportStroom als deskundige partner op dit thema, is ook in deze nieuwe samenwerking zeer welkom.”

Expertise

SportStroom is sinds 2002 uitgegroeid tot een energiepartner met zo’n 3.200 aangesloten sportclubs. Het bedrijf heeft in al die jaren zeer veel expertise opgebouwd op het gebied van energiebesparing.

SportStroom helpt bij het in kaart brengen van energieverbruik, bij het nemen van maatregelen om te besparen en bij de financiering. Maar ook bij het aanvragen van subsidies, het laten installeren van panelen voor het opwekken van zonnestroom of de inkoop van duurzame energie. Sportstroom adviseert vele sportclubs al sinds jaar en dag.

