Rubber als infill heeft z’n langste tijd wel gehad

Bij tien gemeenten ligt een verzoek tot handhaving bij voetbalclubs. Die moeten de verspreiding van rubber als infill tegengaan. “Maar de korrels blijven al voornamelijk op het veld liggen”, zo stellen de clubs.

TPE, EPDM en rubbergranulaat Het ECHA wil infill zoalsop kunstgrasvelden verbieden. Het agentschap stelt daarvoor een overgangsperiode van zes jaar voor.

Rubber als infill

Martin Hippler van BVV ’31 in Blaricum wilde de opening van twee kunstgrasvelden in 2016 feestelijk vieren. Net toen het televisieprogramma Zembla een uitzending maakte over het effect van rubberkorrels als infill.

“Het beeld over kunstgras sloeg ineens om dus de opening ging niet door”, vertelde Hippler. De discussie over rubber als infill is nog niet afgerond. En vier jaar later liggen de velden in Blaricum er nog gewoon.

Op de handhavingslijst

BVV ’31 staat ook op de handhavingslijst. “Maar wij onderhouden ons kunstgras goed”, zegt Hippler. “Wij vegen de velden één keer per week en zuigen de korrels rond de velden met een stofzuiger bij elkaar. En wij dweilen in de kleedkamers de korrels op die aan de sokken zijn blijven plakken.”

Voorzitter Hippler schrikt niet van het handhavingsverzoek. “Wij kijken wel goed naar de situatie. En op 25 juni ga ik voorstellen om een bord te plaatsen met de tekst ‘Schud de schoenen uit’.

Alle denkbare maatregelen genomen

De actiegroep ‘Kom van dat gras af’ heeft vooral voetbalclubs op de korrel. Sportwethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke erkent de zorgplicht van de clubs. “Wij maken de machines op de sportparken wekelijks schoon maar mogelijk doen wij niet voldoende.”

Vv Ouwe Syl in Oudebildtzijl koos voor kunstgras omdat de club altijd wil kunnen trainen. Voorzitter Natascha van der Laan snapt dat de infill kwestie gevoelig ligt. “Maar wij hebben rond rubber als infill, alle denkbare maatregelen al genomen.”

Nog zes jaar

De club heeft ook kantplanken die de korrels op het veld houden. En bij de opgangen staan uitlooproosters. Die zijn aangelegd in overleg met de instanties, inclusief het RIVM. Maar lang blijft rubber als infill vermoedelijk toch niet meer liggen.

Het ECHA wil infill zoals TPE, EPDM en rubbergranulaat op kunstgras namelijk gaan verbieden. Het agentschap stelt een overgangsperiode van zes jaar voor. De Europese Commissie beslist waarschijnlijk dit of volgend jaar al of dit verbod er komt.

