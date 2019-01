Rookverbod Johan Cruijff Arena móet gehandhaafd

De Johan Cruijff Arena kreeg onlangs een boete van 2.400 euro voor het niet naleven van het rookverbod. Het stadion ging daartegen in beroep maar werd in het ongelijk gesteld.

De NVWA controleerde de naleving van het rookverbod tijdens wedstrijden van Ajax. Inspecteurs stelden vast dat er door supporters toch werd gerookt en schreven boetes uit.

Boete

De Johan Cruijff Arena ging na de laatste boete in beroep. Maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde dat de boete terecht was.

Al op 1 juli 2008 besloten de, toen nog Amsterdam, Arena en Ajax dat het stadion tijdens sportevenementen rookvrij moest zijn. “Roken en sporten gaan niet samen en geven ook overlast. Alleen de handhaving is heel lastig”, aldus een woordvoerder.

Verplicht rookverbod

“We zetten ons al heel lang in om het rookverbod te handhaven. Maar wij hebben tijdens wedstrijden vaak ruim 50.000 bezoekers en dan is handhaving echt een uitdaging.”

“Het was ons niet duidelijk dat de Arena ook onder het wettelijk verplichte rookverbod viel. Het stadion heeft een open dak en wij probeerden roken te voorkomen via bordjes, schermen en anti-rookstewards.”

Overkapte tribunes

“Het CBb heeft bepaald dat de Arena onder het wettelijke rookverbod valt omdat de tribunes overkapt zijn. Dak open of dak dicht maakt dan geen verschil. Het lijkt ons dan ook dat het rookverbod in elk stadion in Nederland geldt. Elk beetje stadion heeft namelijk een overkapping. Vermoedelijk zal een club zoals N.E.C. haar rookbeleid voor het Goffertstadion nu toch moeten herzien.”

Maar hoe nu dan

“Wij zetten tijdens wedstrijden en evenementen anti-rookstewards in. Die spreken de bezoekers aan en informeren hen over het rookverbod. En wij doen ook een beroep op bezoekers om mee te werken. Gewone of e-sigaretten roken mag gewoon niet en als stadion hebben we de plicht om te handhaven.”

“Wij gaan onze stewards nog nadrukkelijker vragen om mensen aan te spreken. En daarbij hopen wij op begrip van onze bezoekers. Wij vragen het niet om hen te pesten maar roken in het stadion is wettelijk verboden. Ook niet als het dak open is.”

Follow @Allesportzaken