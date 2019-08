Rookruimtes in sporthoreca eind september dicht?

De kans is groot dat rookruimtes in de horeca al eind september dicht moeten. Dat zou drie jaar eerder zijn dan het kabinet nu nog beoogt. Een abrupt einde lijkt daarmee in zicht voor deze ruimtes in de Nederlandse horeca, zo schrijft Trouw.

De hoogste rechter moet uitspraak doen in een door Clean Air Now aangespannen rechtszaak . De kans is zeer groot dat de ­ Hoge Raad de rookruimtes definitief verbiedt per 27 september.

Rookruimtes nu al dicht?

Het ­verbod zou dan nog dezelfde dag ­ingaan. Een verbod via de rechter doorkruist de plannen van het kabinet, die de rookruimtes nog tot 2022 wil toestaan. Stas. Paul Blokhuis van VWS sloot vorig jaar met de horeca ­een akkoord over tabak en alcohol. Hij ontving op 27 augustus al een delegatie van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor overleg.

De sector zet zich schrap

KHN zet zich sinds deze zomer schrap, ondanks de beloften van het kabinet. “De uitspraak van de Hoge Raad kan daar dwars doorheen gaan”, schrijft voorzitter Robèr Willemsen van KHN. “Het vonnis zou per direct een grote impact kunnen hebben.”

“Maar als rookruimtes uit de horeca weg moeten, dan elders ook”, stelt KHN. Het kan niet dat die in de horeca niet meer mogen maar in andere publieke gebouwen wel”, aldus Willemsen. En dat zou kunnen betekenen dat ook alle sportverenigingen vanaf eind september rookvrij moeten zijn.

Niet vooruitlopen

Blokhuis wil niet op een uitspraak van de Hoge Raad vooruitlopen. “Ik wil dat er een einde komt aan rookruimtes in de horeca, bedrijven, instellingen en overheidsgebouwen. En hoe sneller, hoe beter maar wel op basis van goed bestuur en maatschappelijk draagvlak.”

Clean Air Now spande over de rookruimtes eerder al een rechtszaak aan tegen de Staat. En de organisatie kreeg in 2018 van het gerechtshof gelijk. “Nederland is verplicht om ‘effectieve’ maatregelen te nemen tegen blootstelling aan tabaksrook”, zo was het oordeel.

Als de Hoge Raad rookruimtes verbiedt, betekent dat niet dat Blokhuis de volgende dag al boetes gaat uitdelen. Veel zal afhangen van de opdracht die hij zijn inspecteurs dan zal geven, direct handhaven of eerst waarschuwen.

