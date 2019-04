Drie robotmaaiers doen de velden bij vv Prinsenland

Het maaien van natuurgrasvelden is arbeidsintensief. Maar op een veld van vv Prinsenland in Dinteloord is geen tuinman meer op een grasmaaier te zien. Drie robotmaaiers doen nu het werk.

Wethouder Esther Prent startte formeel de pilot met de robotmaaiers. De gemeente Steenbergen gaat een jaar lang het gebruik van de maaiers testen.

Alleen elektriciteit

“De maaiers gaan heel efficiënt met hun energie om”, stelt leverancier Dennis Schenk uit Etten-Leur. “De apparaten hebben geen brandstof nodig, alleen elektriciteit van de zonnepanelen die op de kantine liggen.”

“Ze zijn ook geruisloos en multifunctioneel in te zetten. De meeste velden worden in speciale banen gemaaid voor het mooie zicht en de scheidsrechters. Zij kunnen spelsituaties dan beter inschatten, bijvoorbeeld of iemand buitenspel staat.”

Maar de robotmaaiers gaan vooralsnog kriskras over het veld heen. Schenk: “Dat maaien in banen is iets dat in de toekomst nog wel gaat gebeuren.”

Meer tijd voor andere taken

De nieuwe robotmaaiers wegen maar 13,6 kilogram. Dat is naar verhouding licht, want andere maaiers wegen soms wel 60 kilo. En robotmaaiers zijn al op vrij korte termijn goedkoper dan arbeidskracht.

“Robots nemen nu al vaak werk over van mensen. Maar dat gaat hier niet ten koste van banen stelt Bart van Est namens de gemeente. “De medewerkers die het gras maaiden hebben nu meer tijd voor veel andere taken.” Steenbergen kan de kosten voor de maaiers al in een dik jaar terugverdienen.

Robotmaaiers zijn beveiligd

De robotmaaiers gaan het veld op in de uren dat een veld niet wordt gebruikt. En het lijkt voor dieven aantrekkelijk om zo’n robotmaaier mee te nemen voor thuis of om door te verkopen. “Maar het heeft geen zin om er een mee te nemen”, zegt Schenk. “De robotmaaiers staan namelijk via codes in verbinding met een veld en zijn dus nergens anders in te zetten.”

