FC Zuidlaren krijgt groene velden en warme douches

De velden bij FC Zuidlaren zijn op en het sanitair in de kleedkamers vraagt om renovatie. “Het clubhuis is gedateerd”, zegt penningmeester Theo van de Lageweg.

Er is zo’n 810.000 euro nodig voor het opknappen van het sportpark van FC Zuidlaren. Dit staat in het plan van de gemeente Tynaarlo dat de gemeenteraad op 27 oktober besprak.

Een rondleiding door het clubgebouw laat al snel zien dat het moet worden opgeknapt. Hier en daar zit houtrot en er hangen oude boilers. “Dat is niet goedkoop om deze te vervangen maar het moet echt.

Een grote club zoals FC Zuidlaren heeft in de ene kleedkamer warm en in de andere koud water”, legt Van de Lageweg uit. “Maar ook de velden zijn toe aan een opknapbeurt. Als het veel regent moeten we de trainingen annuleren anders gaat het veld eraan.”

Een renovatie bij FZ Zuidlaren komt niet voor het eerst aan de orde. “Drie of vier jaar geleden is ook al eens een plan ingediend. Dat heeft het toen helaas niet gehaald”, legde de penningmeester uit.

De gemeenteraad heeft op 27 oktober een besluit genomen over het toekomstbestendig maken van de sportaccommodatie van FC Zuidlaren. De raad gaat krediet beschikbaar stellen voor een bedrag van 810.000 euro. Dit geld is bedoeld voor de volgende onderdelen:

a. 325.000 euro voor de renovatie en overdracht van de kleedruimten aan FC Zuidlaren. En 25.000 euro voor het verhelpen van de lekkage van het kantinedak. De gemeente dekt deze lasten door 350.000 uit het accommodatiebeleid te halen.

b. de aanleg en inrichting van sportvelden (plus ballenvangers) van 325.000 euro. En 75.000 euro voor de renovatie en overdracht van veldverlichting. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van 25.000 euro wordt binnen de huidige begroting gedekt.

c. de beregeningsinstallatie zal voor 60.000 euro worden vervangen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van 3.150 euro te dekken uit de middelen voor de uitvoering van het sportbeleidsplan.

