Gedetineerden re-integreren bij sportclubs in Twente

Gedetineerden uit gevangenis de Karelskamp in Almelo gaan via regionale sportclubs re-integreren. Zes sportorganisaties hebben belangstelling om aan dit project mee te werken.

Ook elders in ons land loopt het project ‘ Werk via sport ’ al. Sporters en ex-gedetineerden zoals oud-voetballer Glenn Helder en ex-wielrenner Johan van der Velde werken hieraan mee.

Trainingen geven

Projectleider Gerko Brink hoopt ook in Twente (ex-)gedetineerden bij sportclubs aan de slag te krijgen met terreinonderhoud of het geven van trainingen.

Dat laatste gebeurt elders nog niet. Brink hoopt echter dat ex-gevangenen de kans krijgen om via de clubs een trainers- of scheidsrechtersopleiding te gaan doen.

“Gedetineerden moeten een nieuwe sociale omgeving krijgen”, zegt Brink. “In de hoop dat dit bijvoorbeeld bij een van de sponsors tot betaald werk leidt.”

Motivatie

Het vinden van clubs die willen meewerken is niet het probleem, het vinden van gemotiveerde gedetineerden wel”, zegt Brink. Van de gedetineerden zijn de meesten niet erg gemotiveerd om vrijwilligerswerk te doen.

“Wij hanteren bovendien strenge criteria. Een deel van de 160 gedetineerden, de zedendelinquenten, valt sowieso al af. Evenals daders van geruchtmakende zaken. Alleen gedetineerden die in de laatste fase van hun straf zitten kunnen deelnemen.”

Geef iemand een kans

Of bestuurders de deelname aan het project een punt van discussie met de leden moeten maken, laat Brink over aan de verenigingen. “Geef iemand een kans zonder hem een etiket op te plakken. En je weet wie je in huis haalt en dat is bij anderen vaak niet zo, ook al overleggen zij een VOG.”

Het project begint ook al tijdens de detentie. Als er geen klik is, kun je te allen tijde afscheid van elkaar nemen. Bij één club gaan maximaal twee gedetineerden aan de slag. “Clubs doen uit maatschappelijke betrokkenheid mee. Maar uiteraard zijn in tijden van schaarste ook de gratis handjes welkom”, stelt Brink.

Oranje Nassau doet gewoon mee

Bart Monster, voorzitter van cvv Oranje Nassau: “Wij doen gewoon mee. Daar heeft de ALV verder niet zo veel over te zeggen. Je bent op zoek naar mensen en we hebben bij ON ook wel eens mensen van de reclassering gehad. Dat werd ook niet aan de grote klok gehangen.

“Je zegt niet tegen iedereen ‘dit is een gedetineerde in een re-integratietraject’ want dan krijg je alleen maar vragen en ellende. “ON is een grote club en je kent ook de achtergrond van veel vrijwilligers niet. Ik weet niet of dit project nou zo anders is en bovendien geloven wij in tweede kansen.”

Asito en Heracles Almelo

Bij Heracles Almelo zij al langer gedetineerden actief, bijvoorbeeld in de schoonmaak van het stadion na een wedstrijd. “Dat gebeurt samen met sponsor Asito”, zegt Joris Dieterman van de afdeling communicatie.

De gedetineerden worden ook door Asito aangestuurd maar zijn niet in dienst van het bedrijf. Asito is zelfs gestart met een schoonmaakopleiding in de gevangenis. Gedetineerden kunnen daarmee een baan krijgen zodra zij uit de gevangenis komen.”

