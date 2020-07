Registratie voor wedstrijdbezoek bij DOVO verplicht

Op 25 juli staat voor DOVO 1 een oefenwedstrijd tegen RKVV DEM 1 op het programma. Maar de thuisclub vraagt wel om registratie voor het wedstrijdbezoek. DOVO zet de app Eventbrite in om de supporters te monitoren.

Op 25 juli is registratie voor wedstrijdbezoek verplicht. Bezoekers van DOVO tegen RKVV DEM dienen de aanwijzingen van de stewards en beveiligers op te volgen.

Vooraf registeren

DOVO vraagt alle bezoekers van de gratis wedstrijd om zich te registreren via een link. In de app (of op de website) kan een bezoeker kiezen voor een staanplaats of een tribuneplaats. Er is voor leden van businessclub maar een beperkt aantal plaatsen op de businesstribune.

De club moet aantal plaatsen rondom het veld beperken i.v.m. de anderhalve meter regel. Er is ruimte voor een kleine 600 bezoekers. De ingang voor het hoofdveld is verplaatst naar de ingang bij de bussluis. Via stippen en groene stickers op de tribune kan een bezoeker precies zien waar hij of zij mag staan of zitten.

Vragen over de gezondheid

Bezoekers moeten hun plaats dus reserveren. Maar zij moeten ook een aantal vragen beantwoorden over hun gezondheid. DOVO stuurt de gegeven antwoorden, samen met het ticket toe. Bezoekers mogen er alleen bij zijn als zij alle vragen ontkennend hebben beantwoord.

Na aanmelding krijgt een bezoeker dus een bevestiging via Eventbrite. Hierop staan ook de regels waaraan je moet voldoen om de wedstrijd bij te mogen wonen. Bezoekers moeten die bevestiging op hun mobiel of geprint meenemen. De QR-code op de bevestiging geeft toegang tot de wedstrijd.

Vol = vol

Bezoekers kunnen bij een horecapunt iets niet alcoholisch te drinken kopen. Na de wedstrijd is de kantine te bezoeken tot de maximale capaciteit is bereikt. Hier geldt vol = vol. “Bezoekers dienen de aanwijzingen van de stewards en beveiligers op te volgen. Zij moeten zich aan de looprichting houden en goed kijken waar zij mogen zitten of staan.”

