Houd de regie bij seksueel wangedrag op de club

“Je moet ouders begeleiden als er op de club van hun kinderen seksueel wangedrag is geconstateerd.” Dat stelt Marijke Naezer, onderzoeker bij de Radboud Universiteit. Toch komt het niet of later informeren van ouders vaak voor.

Op 4 september bleek een jeugdleider bij Scouting Elst al een jaar op non-actief te staan. Scouting Nederland koos ervoor om ouders niet over het seksueel wangedrag in te lichten.

Openheid over seksueel wangedrag is beter

“Ik kan me voorstellen dat partijen in het belang van het onderzoek even voor stilte kiezen. Maar informatie zoals deze blijft nooit lang geheim en lekt altijd uit. Dan ben je als club de regie kwijt en dat moet je iet willen”, zegt Naezer.

“Het laatste dat een jong slachtoffer van seksueel wangedrag nodig heeft, is een paniekerige reactie. Daarom was het beter geweest de ouders wel in te lichten. Zo blijf je onrust voor, beperk je de schade en melden zich wellicht nog meer slachtoffers.”

“Nu moeten ouders in de krant lezen wat er speelt en daar kunnen zij heftig op reageren. En dat is nou precies wat je wilt voorkomen. Waar mogelijk is openheid en transparantie doorgaans beter.”

Gevaar inschatten

“In het belang van een onderzoek is het soms beter om even te wachten met naar buiten treden.” Dit zegt criminoloog Anton van Wijk van het Bureau Beke. “Politie en OM schatten het gevaar in een zaak in. Als dat er is moeten de club en de ouders dat weten. Het is niet heel vreemd dat een zaak in het belang van het onderzoek even geen ruchtbaarheid krijgt.”

Problemen stil gehouden

Clubs houden problemen wel vaker stil, ondanks de afspraak om de ouders altijd te informeren. Veel sportverenigingen zijn via hun bond bij NOC NSF aangesloten. Zij kunnen dan een beroep doen op een casemanager van het CVSN die een bestuur kan begeleiden.

“Het belang van slachtoffers staat bij ons voorop”, zo stelt NOC NSF. “Maar wij hebben een ondersteunende rol richting de sportbonden en verenigingen.”

