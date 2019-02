MVV Maastricht investeert o.a. in een supportershome

MVV Maastricht heeft het vorige seizoen met een winst van 415.000 euro afgesloten. De club uit Maastricht sloot nog nooit eerder een seizoen met zo’n hoog positief eigen vermogen af.

Het MVV-stadion heeft geen plek waar de supporters vooraf kunnen opwarmen of een pilsje kunnen drinken. Het bestuur wil daarom graag voor hen een supportershome inrichten.

Kleedkamers en trainingsfaciliteiten

De licentiecommissie van de KNVB heeft in december 2018 ook de ingediende jaarrekening van de Maastrichtse club goedgekeurd.

De ‘Sterrendragers’ willen investeren in de kwaliteit van het voetbal, zo schrijft de club op de website. Maar MVV pakt ook de faciliteiten in en rondom het stadion aan. MVV-directeur Paul Penders stelt dat De Geusselt geen complete make-over krijgt.

“Een deel van de winst wordt gebruikt om voor extra trainingsfaciliteiten te zorgen”, zegt Penders. “Het eerste, het tweede en de jeugd van MVV Maastricht trainen vaak in de Geusselt. Wij moeten daar dus extra kleedlokalen hebben. Wij kijken bovendien of wij kunnen uitwijken naar de velden in het Geusseltpark. En verder willen wij ook graag een fitnessruimte.”

Supportershome MVV Maastricht

Penders denkt niet alleen aan de spelers maar ook aan de fans van MVV. “Bij het stadion is nu geen plek waar de supporters vooraf kunnen opwarmen of een pilsje kunnen drinken.”

“Het bestuur zoekt dus een plek om ergens een supportershome in te richten.” Volgens Penders wordt daarover op dit moment gesproken met de gemeente. Maastricht is namelijk de eigenaar van het stadion.

Follow @Allesportzaken