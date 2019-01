Hoe Jerry M. via recherchewerk werd ontmaskerd

Misstanden op sportclubs los je niet op met koffie en een stevig gesprek. Hoe de Rotterdamse buschauffeur en atletiektrainer Jerry M. na 5 maanden grondig recherchewerk werd ontmaskerd.

Vóór zijn ontmaskering stond Jerry M. bekend als vlot en flamboyant. Hij leek een modelcoach maar misbruikte en intimideerde zijn pupillen omdat het kón.

Bestuurders zijn zelf vrijwilliger

Omdat clubs grote behoefte hebben aan ervaren trainers vragen bestuurders lang niet altijd naar antecedenten. En omdat bestuurders zelf vrijwilligers zijn die hun tijd moeten verdelen tussen sport, baan en gezin, is juist dat wat de amateursport kwetsbaar maakt, de vrijwilligers.

De verbanning van M. uit de atletiek is vooral te danken aan oud-politierechercheurs en onderzoekers. Zonder hun speurwerk was nooit aan het licht gekomen dat M. ten minste negen meisjes heeft misbruikt, van wie hij er twee zwanger maakte.

Koffie en een stevig gesprek

Bij het ISR weten ze dat een kop koffie en een stevig gesprek niet afdoende zijn om netelige kwesties op te lossen. En al helemaal niet als het om minderjarigen en seksueel misbruik gaat.

In 2016 formeerde het ISR een team vrijwilligers met alleen een onkostenvergoeding. Dat team graaft naar misstanden in de sport. Zij krijgen de meldingen via sportbonden, clubs en vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Sindsdien zijn al 25 zaken van grensoverschrijdend seksueel gedrag in behandeling genomen. “De zaak van Jerry M. is uitzonderlijk in ernst en omvang”, zegt IST-secretaris Henk van Aller. “Maar er lopen meerdere zaken waarin delicten zoals dit aan het licht kan komen.”

Recherchewerk

De oud-rechercheur die zorgde voor de ontmaskering van M., spitte vijf maanden lang in het sportieve leven van de Rotterdamse buschauffeur.

Dat deed hij met telefoneren, media bijhouden en Googlen. “Een kwestie van recherchewerk”, zegt hij. “Je maakt een tijdlijn van de persoon in kwestie en spit alles uit.”

Eén melding

Eén melding over seksueel getinte massages van M. bleek genoeg om een patroon van seksueel misbruik te ontrafelen Dat strekte zich uit over een periode van 35 jaar.

Toen het ISR hem met de aantijgingen confronteerde, was er voor hem geen ontkomen meer aan. De Atletiekunie royeerde M. vervolgens voor het leven en het OM onderzoekt nu of hij kan worden vervolgd.

Zwarte lijst

Wie geschorst is voor de ene sport, is niet per definitie geschorst voor de andere. M. wordt wel op een zwarte lijst met ontuchtplegers gezet. Daar staan nu zeven of acht namen op.

Als een club dan een nieuwe medewerker aanstelt, dan kan het bestuur deze lijst raadplegen. Maar dat gebeurt helaas nog niet altijd.

