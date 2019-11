Racisme is in amateurvoetbal al wekelijkse praktijk

Dat racisme tijdens profwedstrijden voorkomt is al jaren bekend. Maar ook bij de jeugdwedstrijden gaat het soms mis. Zoals het afgelopen weekend, bij een wedstrijd van vv Maarssen tegen PVCV uit Vleuten.

Goed dat de KNVB verder gaat praten over het tegengaan van racisme. Maar voor ons is het oplossen van deze soort problemen al wekelijkse praktijk.

Helemaal kapot

Na de wedstrijd tussen 12- en 13-jarigen op 23 november liet een speler van PVCV zich gaan. Hij beet een tegenstander met een Marokkaanse achtergrond toe dat hij terug moest naar zijn eigen land. “Die jongen was er kapot van en voelde zich echt even een tweederangs Nederlander”, aldus een ooggetuige.

Na het incident kwamen de begeleiders van beide clubs meteen in actie. “Wij zijn samen met de Marokkaanse speler en met de leiding van PVCV gaan praten.” De voorzitter van vv Maarssen is tevreden met de wijze waarop dit direct is opgepakt.

Vaker incidenten met racisme

PVCV voorzitter Jan Baltus is niet blij. “Wij hebben meteen contact opgenomen met de ouders van Zakaria. Het spelertje dat in de fout ging en de rest van zijn team, zijn hier nog niet vanaf. Dit gedrag hoort niet thuis op een sportveld.”

Voorzitter Bert van der Meijden van vv Maarssen geeft toe dat racisme ook op zijn club voorkomt. “Deze soort incidenten doen zich wel vaker voor. Onlangs nog, met een speler van ons die iets naar een Marokkaanse scheidsrechter riep dat niet kon.”

Excuses aanbieden

Vv Maarsen en PVCV ondertekenden eerder al een convenant over de omgang met racistisch gedrag. Van der Meijden is een paar keer per jaar met zulk gedrag bezig. “Dan kijken wij ook of een speler vaker de fout in gaat en moet hij het slachtoffer zijn excuses aanbieden.”

“Eventueel kan de club een speler zelfs de deur wijzen. Wij zijn al voor de recente ophef over racisme met dit thema bezig”, stelt Van der Meijden. “Goed dat de KNVB er iets mee gaat doen, maar voor ons is dit al wekelijkse praktijk.”

