Wedstrijd staken bij racisme zegt UEFA-voorzitter Ceferin

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil dat scheidsrechters sneller een wedstrijd staken zodra spelers racistisch worden bejegend. Hij gaat daar binnenkort bij de arbiters op aandringen.

“90% van de toeschouwers in een stadion zal racistische fans een trap onder de kont willen geven zodra een wedstrijd wordt gestaakt.”

Racistische incidenten

De UEFA-voorzitter voelde de noodzaak om een verklaring af te leggen vanwege racistische incidenten in de afgelopen maanden. Het thuispubliek in Montenegro bejegende enkele spelers van Engeland eind maart in een duel nog racistisch.

Voor de Brit Raheem Sterling was het niet de eerste keer dat hij het slachtoffer werd van racisme. De aanvaller van Manchester City was ook eind 2018 tijdens een uitwedstrijd tegen Chelsea, al aan de beurt.

Hij kreeg tijdens deze wedstrijd allerlei racistische uitlatingen van een toeschouwer naar zijn hoofd geslingerd. Maar ook Mario Balotelli (Olympique Marseille) is regelmatig doelwit van racistische beschimpingen.

Oproep gehoord

Sterling riep de UEFA onlangs op om nu echt in te grijpen. En kennelijk is zijn oproep door Ceferin gehoord. “Dit gedrag is niet alleen in de Balkanlanden maar in heel Oost-Europa een probleem. Toeschouwers zijn daar niet gewend aan immigranten omdat die vaak naar West-Europa vertrekken.”

“Maar ook in Italië en Engeland doen zich vaak problemen voor. Het zijn dus de intolerante toeschouwers die het probleem vormen en niet de landen zelf. Wij gaan opnieuw met de scheidsrechters praten en hen vertellen dat zij niet bang moeten zijn om in te grijpen bij racisme.”

Wedstrijd staken

Er klinken al langer geluiden om het racisme in voetbalstadions harder aan te pakken. Ceferin zou alleen niet weten hoe anders dan een wedstrijd staken of een stadion gesloten houden voor publiek.

“Bij structurele misdragingen zou de UEFA een team of nationaal elftal uit de competitie kunnen halen. Maar dat is echt een laatste redmiddel”, aldus de UEFA-voorman.

