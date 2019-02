Sv Argon roept rond racisme-rel hulp van de KNVB in

Sv Argon heeft hoofdtrainer Ron van Niekerk per direct op non-actief gesteld. De club in Mijdrecht geeft op haar website aan dat er rond de trainer een ‘onwerkbare situatie’ is ontstaan.

Argon trainer Van Niekerk zou na een training hebben gezegd dat alle gekleurde spelers moesten opruimen, omdat hij in een ‘racistische bui’ was.

Zeven spelers weg bij sv Argon

Van Niekerk zou zich ook racistisch hebben uitgelaten tegenover tegenstanders én zijn eigen spelers. De spelersgroep nam deze uitlatingen hoog op. Zeven selectiespelers besloten daaromsv Argon per direct te verlaten. De overgebleven teamgenoten verklaarden zich vervolgens solidair.

Het bestuur van Argon leek het aanvankelijk bij een berisping te willen houden. Maar de club heeft nu alsnog besloten om de hoofdtrainer op non-actief te stellen. Van Niekerk was niet bereikbaar voor commentaar maar zegt dat hij ‘over enkele weken’ met een reactie komt.

Geen sv Argon trainer meer

Argon zit met de zaak in de maag en heeft de hulp van de KNVB ingeroepen. “Door het beeld dat nu in de media rondom Van Niekerk is geschetst hebben wij de hoofdtrainer bedankt”, legt voorzitter Ton Goedemoed uit aan De Telegraaf.

“Maar voor ons staat in elk geval vast dat Van Niekerk bij ons geen trainer meer kan zijn. Ik weet niet precies of wij hem op staande voet kunnen ontslaan”, vervolgt Goedemoed.

Basis voor ontslag

“Ik ben namelijk geen jurist. Maar ik verwacht dat KNVB-directeur Jan Dirk Van der Zee of iemand anders van de bond ons wel kan helpen. Het is vooral de vraag of we Van Niekerk mogen ontslaan op basis van de aantijgingen.”

“En wij moeten ook beoordelen hoe wij dit financieel gaan oplossen”, aldus de sv Argon voorzitter. De Telegraaf acht de kans groot dat het uitdraait op een arbitragezaak bij de commissie van de KNVB.

