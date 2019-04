Sterling pleit voor zwaardere straf bij racisme

Veel voetballers in maar ook buiten Engeland, hebben nog steeds last van racisme. Een van die voetballers Manchester City-aanvaller Raheem Sterling. Hij wil clubs bij racistisch gedrag veel harder laten straffen.

PFA De Britse spelersvakbondvroeg aan alle profvoetballers om op 19 april de sociale media voor 24 uur te boycotten uit protest tegen racisme.

Boetes werken niet

Sterling pleit voor zwaardere straffen voor clubs waarvan fans zich racistisch uitlaten. Chelsea supporters bejegende hem ook tijdens de meest recente wedstrijd weer ongehoord. Hij kreeg allerlei racistische uitlatingen naar zijn hoofd geslingerd.

Maar ook Mario Balotelli is regelmatig het doelwit van racistische beschimpingen. “Maar van het veld lopen is niet de oplossing want dan straf je de spelers en niet de clubs”, zegt Sterling. De FA moet clubs veel zwaarder straffen want een simpele boete doet hen geen pijn.”

Sterling wil een veel hardere aanpak

In een open brief in The Times schrijft Sterling dat racisme harder moet worden aangepakt. “Er moet iets gebeuren dus ik roep op tot een radicale verandering. Het racisme zit zo diep in het voetbal en een oplossing niet in de verste verte in zicht is.”

De aanvaller denkt dat een gevoelig aantal punten in mindering brengen een oplossing zou kunnen zijn. Of het spelen van bijvoorbeeld drie wedstrijden zonder publiek.

Clubs lopen dan aanzienlijke inkomsten mis als gevolg van racistisch gedrag. “En welke fan zou verantwoordelijk willen zijn voor het mislopen van de titel of degradatie van zijn club vanwege racisme?”

Scheidsrechters moeten niet bang zijn

Ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin sprak zich begin april na een aantal racistische incidenten. Het thuispubliek in Montenegro ging eind maart fors over de fatsoensschreef tegen het Engelse team. Ceferin wil met de scheidsrechters praten en hen vertellen dat zij niet bang moeten zijn om in te grijpen bij racisme.”

