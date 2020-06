Racisme zit dieper in de maatschappij en in de sport

Tot medio juni dacht NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg dat racisme alleen om spreekkoren op tribunes ging. “Maar ik ben wakker geschud want racisme zit in de maatschappij en dus ook in de sport veel dieper.”

Het racismedebat maakt diepe indruk op Van Zanen. “Wij worden hard met de neus op de feiten gedrukt”, stelt ze. “Want wij zien toch af en toe weer verschillen opduiken.”

Racisme zit dieper

NOC*NSF propageert een veilige omgeving. De sportkoepel wil dat iedereen daarin op een gelijke manier kan sporten. De oplossing om de verschillen te overbruggen is het gesprek aan blijven gaan.

“Onderwerpen zoals seksuele intimiteit in de sport, geaardheid en gender zijn in de sport al actueel. Wij moeten wat de één met de ander doet zoals in racisme, nog nadrukkelijker agenderen.”

“En de aanpak van racisme begint bij iedereen die naar een sportclub gaat. Praat daar niet alleen over de tactiek maar ook over hoe het met iemand gaat. Praat ook over huidskleur en geaardheid want iedereen op het speelveld is gelijk, maar moet zich zo ook kunnen voelen.”

Patroon doorbreken

Volgens Van Zanen gebeurt dat toch nog te weinig. “Wij praten wel met elkaar over een aantal zaken. Dat doen wij dan een paar keer en dan vervallen wij weer in een oud patroon. Als je dat wilt doorbreken, dan moet je steeds opnieuw zaken blijven bespreken en benoemen. Want racisme zit dieper. Pas als je je goed bewust bent van onrecht kun je een patroon doorbreken.”

NOC*NSF opent voorlopig geen meldpunt voor racisme. “Maar het besef is er nu. Je denkt misschien dat er in de sport geen racisme bestaat, maar dat bestaat wel degelijk.”

Nederland doet het volgens de voorzitter ‘best wel goed’ in vergelijking met de rest van de wereld. “Maar best wel goed is nog steeds onvoldoende want het moet heel goed zijn”, zo besluit Van Zanen.

