Racisme en discriminatie lijken vaker te worden gemeld

De KNVB ziet dat meer mensen bereid zijn om racisme en discriminatie op en rond de voetbalvelden te melden. Sinds het racisme-incident rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira krijgt de bond maandelijks zo’n 15 meldingen.

Mendes Moreira-effect “Het lijkt erop dat steeds meer mensen discriminatie en racisme niet accepteren”, zegt KNVB zegt tegen NRC. Er zou sprake zijn van een

Cijfers uit amateurvoetbal

De bond registreerde tussen april 2019 en september van dit jaar, 93 meldingen van discriminatie of racisme. Hoe zich dat verhoudt tot eerdere jaren is niet bekend want de KNVB houdt dergelijke cijfers voor het eerst bij.

De meldingen betreffen bovendien uitsluitend het amateurvoetbal. Het is niet duidelijk hoe vaak iemand na een melding is gestraft. De KNVB heeft dit niet geregistreerd.

Lastige bewijsvoering

NRC noemt de cijfers ‘geflatteerd omdat clubs incidenten vaak niet melden. De krant meldt na eigen onderzoek van tien racisme-incidenten, dat er nog wel wat te winnen is. Bijvoorbeeld als het gaat om bewijsvoering

Als een tegenpartij ontkent, blijkt het vaak lastig om racisme te bewijzen. Ook omdat de scheidsrechter een incident vaak niet heeft waargenomen of aan een club is verbonden. Daardoor kan hij of zij minder snel geneigd zijn om mee te werken.

Aanvalsplan racisme en discriminatie

In februari presenteerde de KNVB een driejarig ‘aanvalsplan‘ voor het bestrijden van racisme en discriminatie. De bond en de Staat trekken 14 miljoen euro uit om via technologie racisme beter te signaleren en te melden.

Er is voor zowel het amateur- als het betaalde voetbal ook een speciaal aanklager voor racismezaken aangesteld. Zo’n 600 amateur- en 34 profclubs krijgen bovendien een training om een gedragsverandering te stand te brengen.

Ook werd de commissie Mijnals opgericht met daarin onder meer Ruud Gullit, Ahmed Marcouch en Humberto Tan. Deze commissie moet de KNVB scherp houden rond de aanpak van discriminatie en racisme. De commissie uitte onlangs nog kritiek op de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

